Demir eksikliğiniz varsa kan şekerinize dikkat edin

Özellikle şeker hastalığı üzerine yapılan çalışmalara yer veren Nutrisense isimli haber sitesinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalede, şeker hastalığına yatkınlık ve kandaki demir oranı seviyesi ve kansızlık üzerine yapılan farklı araştırmaların sonuçlarına yer verildi. Makalede yer alan bir grup araştırmanın sonuçlarına göre, vücuttaki demir deposu ve insülin duyarlılığı ile kan şekerinin yükselmesi riski arasında bir bağ bulunuyor. Yine bu araştırmanın sonuçlarına göre diyabet hastalarının demir seviyelerini normal aralıkta tutmaları ve doktor kontrolü olmadan demir takviyesi kullanmamaları öneriliyor. Özellikle hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre demir eksikliği; glikoz metabolizmasında, yağ metabolizmasında ve insülin sinyalinde değişikliklere yol açabiliyor. Çok hafif bir demir eksikliği bile vücudun glikoz ve insülin düzenlemesinde önemli değişikliklere yol açabiliyor.

KANDAKİ DEMİR VE ŞEKER

Nutrisense, farklı yıllarda farklı bilim adamları tarafından yapılan birçok araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak kansızlığa da yol açabilen demir ve şeker hastalığı arasındaki bağı inceledi. Buna göre demir eksikliğine bağlı kansızlık; kan şekeri seviyesini etkileyebiliyor. Hayvanlar üzerinde yapılan bir başka araştırmaya göre; demir eksikliği ile vücudun kan şekeri yanıtı arasında bir bağlantı bulunuyor. Şiddetli demir eksikliği yaşayan hayvanların kanlarında da yüksek glukoz ve kolesterol daha yaygın görülüyor. Hemoglobin (kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijen ile karbondioksit taşınmasını sağlayan demir içeren bir protein) seviyesindeki düşüşün, kandaki yüksek kan şekeri ve yüksek yağ düzeyi şiddetiyle de yakından ilişkili olduğu belirtiliyor. İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen bir başka klinik çalışmada da demir eksikliğine bağlı kansızlık tedavisi ve insülin direnci arasındaki bağ incelendi. Diyabet hastası olmayan, menopoz öncesi dönemdeki 54 kadın üzerinde yapılan araştırmada, kansızlık tedavisinin ardından açlık insülin seviyelerinde belirgin düşüş gözlendi. Özellikle 40 yaş altındaki ve normal vücut kitle indeksine sahip kadınlarda bu etkinin daha belirgin olduğu kaydedildi.

DEĞERLERDEKİ UYUMSUZLUK ŞEKER RİSKİNİ GÖSTERİYOR

Kısa bir süre önce yapılan bir araştırmada, diyabet ve demir eksikliği anemisi bulunan 120 kişi incelendi ve demir eksikliği ile yüksek HbA1c (kandaki glukozun hemoglobin proteinine bağlanarak oluşturduğu bir bileşik) seviyesi arasında pozitif ilişki olduğu görüldü. HbA1c testi, kandaki hemoglobine bağlanan glukoz miktarını ölçüyor ve son yaklaşık 90 günlük kan şekeri ortalamasını yansıtıyor. Demir eksikliğine bağlı kansızlığın HbA1c seviyesini yükseltebilmesi nedeniyle, bu durum yanlış diyabet tanısına yol açabiliyor. Araştırmacılar, kansızlığın HbA1c sonuçlarını neden yükselttiğini ve hangi anemi türlerinin testi etkilediğini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Bilimsel çalışmalar sürerken, uzmanlar kan glukoz sonuçları ile HbA1c değerleri arasında uyumsuzluk görülmesinin kansızlık belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor.