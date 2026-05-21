Türkiye’de bir ilk! Kanser hastalarına sanal gerçeklikle deneyim!

STACK Proje Yürütücüsü Dr. Nihal Kayır, "Kanser hastalarının tedavi sürecinde en büyük eksik doğru ve erişilebilir bilgi. Projenin en yenilikçi yönü, klasik broşür, video veya sözel eğitimlerin ötesine geçen interaktif VR teknolojisi. Hastalar gözlüğü takarak mutfak, vücut içi yolculuk gibi gerçekçi senaryoların içinde aktif rol alıyor. Örneğin beslenme senaryosunda hasta buzdolabını açıyor, ev yoğurdu ile pastörize yoğurt arasında seçim yapıyor. Yanlış seçimde kırmızı ışık ve uzman açıklaması, doğru seçimde ise yeşil ışık ve tebrikle geri bildirim alıyor. Hastalarımız genelde pilot çalışmalarımızda ev yoğurdunu seçiyor ama ev yoğurdu pastörize edilmediği için hastalarımızı enfeksiyona çok daha duyarlı hale getiriyor. Tıbbi onkologlar, farmakologlar, diyetisyenler, psikologlar, hematologlar ve diş hekimlerinden oluşan bilim kuruluyla hazırlanan proje, 4 ana başlıkta yoğunlaşıyor; beslenme, psikolojik destek, ağız sağlığı ve ilaçların vücuttaki mekanizmaları" dedi.
GÖZLÜKLE YÜZDE 84'LERE VARAN ÖĞRENME DERİNLİĞİ
VR teknolojisinin öğrenme derinliğini yüzde 84'lerin üzerine çıkardığını söyleyen Kayır, "Hasta kendi deneyimliyor, seçim yapıyor ve sonuçlarını anında görüyor. Bu sayede bilgi kalıcılığı çok daha yüksek oluyor.
İlaç mekanizması senaryosunda ise ilaçların vücuttaki yolculuğu (yemek borusu, mide vb.) hologram teknolojisiyle görselleştiriliyor. Senaryolar ortalama 7-8 dakika sürüyor. Amacımız her hastanın standardize, bilimsel ve doğru bilgiye ücretsiz veya kolay erişimini sağlamak" ifadesini kullandı.
PİLOT ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Proje kapsamında ilk pilot çalışmalar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Hastanesi'nde başlayacak. Etik kurul onaylarının ardından bin hasta deneyimlere başlayacak. Hasta yakınlarının da "gizli hastalar" olarak programa dahil edilmesi planlanıyor.
Kayır, "Tedavi başarısını mevcut oranların %55'in üzerine çıkarmayı hipotez ediyoruz. Hasta kendini daha iyi koordine ettiğinde tedavinin başarısı da artıyor."