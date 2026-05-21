Türkiye’de bir ilk! Kanser hastalarına sanal gerçeklikle deneyim!

GÖZLÜKLE YÜZDE 84'LERE VARAN ÖĞRENME DERİNLİĞİ

VR teknolojisinin öğrenme derinliğini yüzde 84'lerin üzerine çıkardığını söyleyen Kayır, "Hasta kendi deneyimliyor, seçim yapıyor ve sonuçlarını anında görüyor. Bu sayede bilgi kalıcılığı çok daha yüksek oluyor.



İlaç mekanizması senaryosunda ise ilaçların vücuttaki yolculuğu (yemek borusu, mide vb.) hologram teknolojisiyle görselleştiriliyor. Senaryolar ortalama 7-8 dakika sürüyor. Amacımız her hastanın standardize, bilimsel ve doğru bilgiye ücretsiz veya kolay erişimini sağlamak" ifadesini kullandı.

PİLOT ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Proje kapsamında ilk pilot çalışmalar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Hastanesi'nde başlayacak. Etik kurul onaylarının ardından bin hasta deneyimlere başlayacak. Hasta yakınlarının da "gizli hastalar" olarak programa dahil edilmesi planlanıyor.

Kayır, "Tedavi başarısını mevcut oranların %55'in üzerine çıkarmayı hipotez ediyoruz. Hasta kendini daha iyi koordine ettiğinde tedavinin başarısı da artıyor."

