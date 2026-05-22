Atık sularda kanser tedavisi umudu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ABD'de bulunan Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, insanlarda kansere neden olan tüm ana virüsleri atık sularda tespit ederek halk sağlığı eğilimlerini takip etmek için yeni olasılıkların kapısını araladı. Euronews'ün haberinde "Araştırmacılar, ilk kez tümör gelişimiyle ilişkilendirilen tüm ana virüsleri atık sularda tespit etmeyi ve izlemeyi başardı. Bu keşif; koruyucu hekimlik, sağlık gözetimi ve toplumdaki onkojenik (kanser yapıcı) enfeksiyonların izlenmesi konusunda yeni ufuklar açabilir" denildi.