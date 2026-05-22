Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Yaşlılıkta sağlık sorunu yüzde 80 bireysel
Giriş Tarihi: 22.05.2026

Yaşlılıkta sağlık sorunu yüzde 80 bireysel

Yaşlılıkta sağlık sorunu yüzde 80 bireysel
  • ABONE OL
İngiltere'de 'Oxford Uzun Ömür Projesi' kapsamında tıp, fizyoloji ve yaşlanma politikaları alanında uzman disiplinler arası bir heyet tarafından 'Daha Uzun, Daha İyi Yaşamak' isimli rapor hazırlandı. Çalışma, insanların kendi yaşam süreleri ve yaşlılık sağlıkları üzerindeki kontrolünün sanılandan çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, yaşlılıktaki kronik rahatsızlıkların ve sağlık sorunlarının en az yüzde 80'inin bireylerin kendi yaşam tarzı tercihlerinden kaynaklandığını bildirdi. Raporda, işlenmiş gıdalardan kaçınmak, uyku düzenine öncelik vermek, saat 18.30'dan sonra yemek yemeyi bırakmak ve et tüketimini azaltmak sağlık açısından önerilen tavsiyeler arasında yer aldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlılıkta sağlık sorunu yüzde 80 bireysel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA