Matcha gerçekten sağlıklı mı?

Sosyal medyada #matcha etiketiyle 14 milyondan fazla paylaşımla birlikte matcha son yıllarda ferahlatıcı bir içecek olmanın ötesine geçip trend oldu. BBC Türkçe'nin haberine göre bu popülerliğin nedenlerinden biri de matchanın sağlıklı olduğuna dair iddialar. Peki bu topraksı, kimi için vazgeçilmez kimi için zorlayıcı olan bu içeceğin gerçekten sağlığa faydası var mı?

BAĞIRSAK İÇİN İYİ Mİ?

Matcha, gölgede yetiştirilen yeşil çay yapraklarının toz haline getirilmesiyle elde edildiği için normal yeşil çayla pek çok ortak özelliğe sahip. King's College London'da diyetisyen ve mikrobiyom bilimci Dr Emily Leeming, "Kahve ve çay, matcha dahil, polifenoller açısından zengin" diyor. Bazı küçük ölçekli çalışmalar, her gün tüketildiğinde matchanın faydalı bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini artırabileceğini bulmuş olsa da, bu içeceğe özel araştırmalar sınırlı. Matchada yüksek miktarda bulunan polifenol türlerinden biri kateşinler. Leeming, "Kateşinler potansiyel antioksidan ve iltihap önleyici etkilere sahip ve bunun özellikle daha yüksek risk profiline sahip kişilerde tansiyonu ve kolesterolü düşürebileceğine dair bazı kanıtlar var" diyor. Matcha çayı yapraklarının gölgede yetiştirilmesinin nedeni, bitkideki bazı bileşenlerin daha yoğun hale gelmesi içindir. Bu durum ve yaprakların yalnızca demlenmek yerine doğrudan tüketilmesi, normal yeşil çaya göre potansiyel olarak daha fazla besinsel özellik içerdiği anlamına gelir. Bunlar arasında matchanın daha yüksek dozda L theanin içerdiği düşünülüyor.

ENERJİ VERİR Mİ?

Anglia Ruskin Üniversitesi'nde beslenme fizyolojisi profesörü olan Prof Justin Roberts, "Kafein ve L theanin kombinasyonu birbirini dengeliyor gibi görünüyor" diyor ve ekliyor: "Bu sayede kafeinin uyarıcı etkisini alırken L theaninin rahatlatıcı etkisini de elde ediyorsunuz. Bazı kişilerin matcha içtiklerinde daha uzun süre odaklandıklarını söylemesinin nedeni bu olabilir. Ayrıca stres üzerinde olumlu etkileri var."