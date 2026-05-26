Beyin sağlığınız için yiyecekleri iyi çiğneyin

Çiğnemek vücudumuz için en önemli gereksinimlerden biri. Çünkü çiğnemek, gıdadaki besin maddelerinin salınmasına yardımcı olarak vücudumuzun bunları daha etkili bir şekilde emmesini sağlıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre, 2009'da yapılan bir çalışmada, 13 sağlıklı yetişkinden küçük bir avuç bademi 10, 25 veya 40 kez çiğnemeleri istendi. Araştırmacılar katılımcıların dışkı örneklerini topladıklarında, insanların ne kadar çok çiğnerlerse o kadar az yağ attıklarını tespit etti. Bu da bademlerden enerji emiliminin üçte bir oranında daha yüksek olduğunu gösteriyor.

AÇLIK HİSSİNİ AZALTIYOR

Dahası, 40 kez çiğnemek katılımcıların daha uzun süre tok hissetmelerini sağladı. Ayrıca, 2013'teki bir çalışma da bu tokluk bağlantısını destekledi. 21 katılımcı, bir tavuk nugget büyüklüğündeki bir dilim pizzayı yutmadan önce 15 veya 40 kez çiğnediklerinde, ikinci gruptakiler açlık hissinde önemli bir azalma yaşadı. Ayrıca, bağırsakta sindirimi koordine eden iki hormon olan CCK ve GIP düzeyleri daha yüksek, "açlık hormonu" ghrelin düzeyleri ise baskılanmış durumdaydı. Yaklaşık 50 çalışmayı inceleyen iki ayrı veri analizi araştırmasına göre, daha fazla çiğnemek daha az yemenizi de beraberinde getiriyor.

DOKULU YİYECEĞİN ÖNEMİ



Bunun nedeni, vücudun açlıkla ilgili hormon üretimini ayarlaması ve beyne doyduğunuzu bildiren sinyaller göndermesinin yaklaşık 20 dakika sürmesi. Çiğnemek de size daha fazla zaman kazandırıyor. Bu nedenle birçok diyetisyen ve doktor, özellikle kilo vermeye çalışıyorsanız, yemeği hızla yutmak yerine yavaş ve bilinçli yemeyi savunuyor. Brezilya'da 92 çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada, obez çocukların normal kilodaki çocuklara kıyasla "daha az çiğnedikleri ve daha hızlı yemek yedikleri" bulundu.

KAN AKIŞINI HIZLANDIRIR



14 Avrupa ülkesinde 50 yaş üstü 28.500'den fazla kişinin katıldığı bir araştırmada, iyi çiğneme yeteneğine sahip veya protez diş kullanmayan katılımcıların bir dizi bilişsel testte daha iyi performans sergilediği görüldü. Çiğneme problemi olanlara kıyasla kelime hatırlama, sözel akıcılık ve sayısal becerilerde önemli ölçüde daha iyi performans sergilediler. 55 ile 80 yaşları arasındaki 273 sağlıklı insan üzerinde yapılan bir çalışmada, bilim insanları doğal dişlerinin daha fazlasını koruyanların daha iyi semantik ve uzun süreli hafızaya sahip olduğunu buldu. Bazı araştırmacılar, çiğneme organımızı hipokampüse (mekansal öğrenmeden ve yeni anılar oluşturmaktan sorumlu beyin bölgesi; Alzheimer'dan ilk etkilenen bölgelerden biri) bağlayan sinir devrelerine işaret ediyor. Diğerleri ise, özellikle orta sertlikteki maddelerin çiğnenmesinin, Japon araştırmacıların sakız çiğneyenlerle yaptığı deneylerde gösterdiği gibi, beyne kan akışını artırabileceğini söylüyor. Trulsson "Teoriye göre çiğneme, beyne kan gönderen bir pompa gibi çalışıyor" diye açıklıyor. Bunun beynin keskin ve iyi çalışmasını sağladığını söylüyor.