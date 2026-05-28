İdeal uyku süresine dikkat

Yeterince uyumak sağlık için ne kadar önemliyse, gereğinden fazla uyumak da bir o kadar zararlı olabilir. ABD'deki Columbia Üniversitesi'nin yaptığı ve Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, sağlık için 'altın uyku aralığı' belirlendi. Yaklaşık 500 bin gönüllünün katıldığı bir çalışma yapıldı. Veriler kullanılarak her organın ne hızda yaşlandığı ölçüldü. Bulgular hem aşırı hem de yetersiz uykunun beyin, kalp ve bağışıklık sistemi dahil neredeyse tüm vücudu yaşlandırdığını gösterdi. 6 ila 7 saat arası kaliteli bir uykunun en ideali aralık olduğu saptandı. Uzmanlar, kaliteli uyku için yatak odasını serin, sessiz ve karanlık tutmak gerektiğini vurguladı. Telefon kullanımının da erken saatte bırakılması gerektiği belirtildi.

DEPRESYONA KARŞI KORUYOR

Araştırmada kadınların erkeklere kıyasla geceleri ortalama 15 dakika daha fazla uyuması gerektiği belirtiliyor. Bilim insanları bu farkın hormonlar ve fizyolojik etkenlerden kaynaklandığını dile getirdi. Yeterli uykunun kadınlarda hormon dengesini olumlu yönde etkilediğini ve gün içinde kendilerini daha mutlu hissettiklerini ortaya koymuştu. Bazı çalışmalar ise uykunun depresyona karşı koruduğunu da gösterdi.