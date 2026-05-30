100 yaşına kadar yaşamanın sırrı

İtalya'nın Mavi Bölge olarak bilinen Sardinya Adası'nda yaşayan insanların uzun ve sağlıklı yaşamlarının arkasındaki beslenme alışkanlıkları dikkat çekmeye devam ediyor. Bölgede yetişen taze ve mevsimsel ürünlere dayalı mutfak kültürü, güçlü sosyal bağlar ve birlikte yemek yeme geleneğiyle öne çıkıyor. Sardinya'da büyüyen şef Francesco Mattana da çocukluğunu bu kültürün içinde geçirdi. Balık, yılan balığı, yengeç, tatlı patates; yalnızca sofraların vazgeçilmezleri değil, aynı zamanda aile yaşamının merkezindeki unsurlardı. Çoğu zaman evlerinin birkaç metre ötesinden toplanan ya da avlanan bu ürünler, birlikte hazırlanıyor ve geniş aile sofralarında paylaşılıyordu.

TOPLULUK RUHU MUTFAĞIN PARÇASI

Independent'a konuşan şef Mattana'ya göre Sardinyalılar için yemek yalnızca bir ihtiyaç değil; yaşam biçimi, sosyal bağ kurmanın bir yolu ve kültürel bir ritüel. Şef, Sardinya halkının uzun yaşam sürmesinin temel nedenlerinden birinin de bu yaklaşım olduğunu söylüyor. "Bu yaşam tarzı büyük ölçüde mevsimsel ve taze ürünlere, sağlıklı yağlara dayanıyor. Ama mutfağın önemli bir parçası da birlikte vakit geçirmek. Yemek yapmak ve yemek yemek yalnızca malzemelerden ibaret değil; topluluk ruhu da mutfağın bir parçası" diyen Mattana, yemek kültürünün sosyal yönüne dikkat çekti.

'Mavi Bölge' kavramı, 2000'li yılların başında National Geographic kaşifi Dan Buettner tarafından ortaya atıldı. Bu kavram, dünyada insanların daha uzun ve sağlıklı yaşadığı bölgeleri tanımlıyor. Resmi olarak kabul edilen beş Mavi Bölge; Japonya'daki Okinawa, Kosta Rika'daki Nicoya Yarımadası, Yunanistan'daki İkarya, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Loma Linda ve İtalya'daki Sardinya'dan oluşuyor. Bu bölgelerde yaşayan insanların önemli bir kısmı 100 yaşını aşarken aktif ve sağlıklı yaşamlarını sürdürüyor. Uzun yaşamın ise düşük stres seviyesi, güçlü sosyal ilişkiler ve kaliteli beslenme düzeni ve sade bir yaşamla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

'EN TAZE ÜRÜNLERLE BÜYÜDÜM'

Çocukluğunu anlatan Mattana, iki dedesinin de yaşamında büyük etkisi olduğunu söyledi. Dedelerinden birinin balıkçı, diğerinin ise çiftçi olduğunu belirten şef, bu sayede en taze sebze, et ve deniz ürünleriyle büyüdüğünü ifade etti. Mattana "En net hatırladığım şeylerden biri, dedemin balıkçı köyünden taze balıklar, yılan balıkları ve yengeçlerle dönmesiydi. Sonra hepimiz arka bahçede toplanırdık. Kuzenlerimle birlikte koşuşturan yengeçleri yakalamaya çalışırdık" diye konuştu.

ÇİĞ SEBZELER SOFRANIN MERKEZİNDE

Mattana'nın uzun yaşamla ilişkilendirdiği bir diğer alışkanlık ise çiğ sebze tüketimi. Sardinya'da çiğ sebzelerin adeta kutlama gibi görüldüğünü belirten şef, bunun temel nedeninin besin değerlerini koruması olduğunu ifade etti.