Beyin çürümesinin panzehri: Müzik

Müzik aleti çalmayı öğrenmenin, sosyal medyaya bağımlı gençlerde 'beyin çürümesini' önleyebileceği ve odağı artırabileceği bir araştırmada öne sürüldü. Ebeveynler ve öğretmenler, sosyal medyanın dikkat süresinin kısalmasına katkıda bulunduğuna dair endişelerini dile getirirken, 'resmi müzik eğitiminin daha güçlü dikkat ve dikkati sürdürme becerisiyle ilişkili olduğunu' saptayan bir araştırma, müzik derslerinin bu durumun çaresi olabileceğini öne sürüyor. British Journal of Psychology'de yayımlanan çalışma, enstrüman çalmayı öğrenmiş çocuklarla genç yetişkinlerin, dikkat gerektiren görevler sırasında odaklarını kaybetme olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden Rafael Román-Caballero, yaptığı açıklamada, "Müzik eğitimi sadece kültürel ve duygusal hayatı zenginleştirmekle kalmayıp dikkat ve tetikte olma gibi önemli bilişsel yeteneklerin gelişimine de katkıda bulunabilir" diyor. Çalışmada 8 ila 34 yaşlarındaki 268 kişi, müzisyenler ve müzisyen olmayanlar şeklinde iki gruba ayrıldı. Ardından dikkat becerilerini sınamak için tasarlanmış bilgisayar tabanlı görevleri tamamladılar.

Ana görevde katılımcılar bir ekrana bakarak tek bir okun sola mı sağa mı baktığına karar verirken, etrafındaki diğer okların dikkatlerini dağıtmasına izin vermemeye çalıştı. Formel müzik eğitimi almış katılımcılar, müzik dersi almamış olanlara kıyasla daha hızlı tepki verdi ve dikkatleri daha az dağıldı. Bulgular, çocukların hayatının sosyal medya, video yayınları ve akıllı telefonlarla giderek daha fazla dolduğu bir dönemde geldi. Araştırmalar, bu faaliyetlerin çocukların odaklanma yeteneğini zayıflatabileceğini gösteriyor.

İsveçli ve ABD'li araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, çocukların günlük ekran alışkanlıkları izlenmiş ve sosyal medyada 'kayda değer derecede' zaman geçirenlerin dikkat seviyelerinde kademeli bir düşüş kaydedildiği ortaya çıkmıştı. Ancak çalışmanın yazarları, ritim öğrenmeyi, nota okumayı, teknikte ustalaşmayı ve hataları düzeltmeyi gerektiren müziğin, 'beyin çürümesi' denen bu duruma karşı koymayı sağlayabileceğini öne sürüyor. Román-Caballero, "Birçok bilişsel yetenek gibi dikkat de ne kadar çok çalıştırılırsa o kadar gelişir ve verimli hale gelir" diyor.