Kemoterapide yeni dönem

Kanser tedavisinde uzun yıllar boyunca benzer özelliklere sahip hastalara büyük ölçüde aynı tedavi yöntemleri uygulandı. Ancak son yıllarda tıpta giderek güçlenen 'kişiselleştirilmiş tedavi' yaklaşımı bu anlayışı değiştirmeye başladı. Meme kanseri alanında yayımlanan yeni bir çalışma da bunun en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

4 BİNDEN FAZLA HASTA TAKİP EDİLDİ

Araştırmacılar, tümörden alınan dokuda belirli genlerin faaliyetlerini inceleyen bir test sayesinde hangi hastaların kemoterapiden gerçek anlamda fayda göreceğini belirleyebildiklerini açıkladı. Çalışmanın sonuçları, özellikle hormon duyarlı meme kanseri bulunan bazı hastalarda kemoterapinin beklenen katkıyı sağlamadığını gösterdi.

Altı farklı ülkeden 4 binden fazla hastanın takip edildiği araştırmada, genetik analiz sonucu düşük risk grubunda bulunan hastaların yalnızca hormon tedavisiyle de benzer sonuçlar elde ettiği görüldü. Beş yıllık takip sürecinde hastalığın kontrol altında tutulması açısından iki grup arasında belirgin bir fark oluşmadı. Uzmanlar, bu sonucun yalnızca tedavi başarısıyla ilgili olmadığını vurguluyor. Çünkü kemoterapi; saç dökülmesi, yorgunluk, mide bulantısı, uyku sorunları ve bazı kalıcı sağlık problemleri gibi önemli yan etkilere neden olabiliyor.

TEDAVİ VERİLMELİ Mİ?

Gereksiz tedavilerin önüne geçilmesi ise hem hastaların yaşam kalitesini artırıyor hem de sağlık sistemlerinin yükünü azaltıyor. Bilim insanlarına göre artık soru "Kanser hastasına kemoterapi verilmeli mi?" değil, "Bu hasta gerçekten kemoterapiden fayda görecek mi?" sorusu. Meme kanseri tedavisinde önümüzdeki yıllarda kararların, hastalığın görünen özelliklerinden çok tümörün biyolojik ve genetik yapısına göre şekillenmesi bekleniyor.