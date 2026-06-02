Dirençli bakterilere karşı yeni antibiyotik

Bilim insanları, ilaca dirençli enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek yeni bir antibiyotik tasarım yöntemi geliştirdi. Independent Türkçe'de yayınlanan habere göre; bu yeni yöntem, yalnızca yeni tedavilerin geliştirilmesini desteklemekle kalmayıp, bakterilerin zamanla onları yok etmesi beklenen ilaçlara karşı hayatta kalacak şekilde evrimleşmesi nedeniyle etkinliğini kaybetmiş antibiyotiklerin yeniden canlandırılmasına da yardımcı olabilir.

KÜRESEL BİR TEHDİT

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre antibiyotik direnci, dünya çapında yılda yaklaşık 1,27 milyon ölüme neden olan ciddi bir küresel tehdit. Sağlık yetkilileri ayrıca, 2018'le 2023 arasında izlenen bakteri ve antibiyotik kombinasyonlarının yüzde 40'ından fazlasında direncin arttığı konusunda uyarıda bulundu. Antibiyotik direnci, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımından kaynaklanıyor ve bildiğimiz modern tıbbı riske atıyor. Enfeksiyonların tedavisi zorlaşıyor ve ameliyatlar daha riskli hale geliyor. Ancak King's College London'daki araştırmacılar tarafından yürütülen ve Journal of Medicinal Chemistry adlı akademik dergide yayımlanan çalışma, bakterilerin antibiyotik tedavisinden kaçış yollarından birinin üstesinden gelmek için tasarlanmış Effluks Direnci Kırıcı (ERB) adı verilen yeni bir yaklaşımı tanımlıyor.

YETENEĞİ GERİ GELİYOR

Birçok bakteri, antibiyotikler onları öldürecek kadar yüksek seviyelere ulaşmadan önce hücreden dışarı atmak için efluks pompaları diye bilinen moleküler pompalar kullanır. Bu, bakterinin içindeki antibiyotik miktarını azaltır ve dirençli enfeksiyonların hayatta kalmasına izin verir. Ancak bilim insanları, antibiyotiklerin bu pompalar tarafından daha zor uzaklaştırılacak şekilde kimyasal olarak yeniden tasarlanabileceğini buldu. Nihayetinde direnç mekanizmaları mevcut olsa bile antibiyotiğin bakteriyi öldürme yeteneğini geri kazandırıyor.