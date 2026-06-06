Yapay zeka aşı geliştirdi

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, yapay zeka kullanılarak geliştirilen yeni nesil bir aşının insan deneylerinde test edildiğini duyurdu. Bilim insanlarına göre bu çalışma, bir aşının en kritik bileşeni olan antijenin tamamen yapay zeka tarafından tasarlanarak insanlar üzerinde denenmesi bakımından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Araştırma ekibi, geliştirilen aşının tüm koronavirüs ailesine karşı koruma sağlamayı hedeflediğini belirtti. Bu kapsamda yalnızca mevcut Covid-19 varyantlarının değil, gelecekte hayvanlardan insanlara geçerek yeni salgınlara yol açabilecek koronavirüslerin de hedef alındığı ifade edildi.

AMAÇ PANDEMİLERI ÖNLEMEK

Araştırmanın liderlerinden Jonathan Heeney, mevcut aşıların genellikle virüslerin peşinden gitmek zorunda kaldığını söyleyerek hedeflerinin henüz ortaya çıkmamış salgın tehditlerine karşı da koruma sağlayabilecek aşılar geliştirmek olduğunu belirtti. Heeney, "Bu çalışma yalnızca bugünün virüslerine karşı değil, gelecekteki salgınlara neden olabilecek tehditlere karşı da korunmamızı sağlayacak aşılar geliştirmeyi amaçlıyor. Bu, pandemilere hazırlanma biçimimizde temel bir değişim anlamına geliyor" dedi.

YAPAY ZEKA NASIL KULLANILDI?

Araştırmacılar, koronavirüslerin farklı türlerine ait genetik verileri yapay zeka sistemine yükledi. Sistem, bu verileri analiz ederek çok sayıda koronavirüse karşı bağışıklık oluşturabilecek ortak özellikleri belirledi. Ardından yapay zeka, "süper antijen" olarak adlandırılan ve bağışıklık sistemini geniş bir virüs ailesine karşı eğitmeyi amaçlayan yeni bir yapı tasarladı. Antijenler, aşıların bağışıklık sistemine virüsü tanıtmasını sağlayan temel bileşenler olarak kabul ediliyor. İlk insan deneyleri 39 gönüllü üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmanın temel amacı aşının güvenli olup olmadığını değerlendirmekti. Bilim insanları, yaklaşık 200 kişinin katılacağı ikinci aşama çalışmalarla aşının bağışıklık sistemini ne kadar etkili şekilde harekete geçirdiğini daha ayrıntılı inceleyecek. Sonuçlar Journal of Infection'da yayımlanırken, araştırmacılar bağışıklık yanıtının şu aşamada ortalama düzeyde olduğunu ancak teknolojinin büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.