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Giriş Tarihi: 28.06.2026

D vitamininde yeni umut

D vitamininde yeni umut
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Akciğer hastalıklarında yıllardır önerilen D vitamini takviyeleri beklenen etkiyi göstermeyebiliyor. Bilim insanları, vitaminin ağızdan alınmak yerine doğrudan solunum yoluyla verilmesinin KOAH, astım ve diğer kronik akciğer hastalıklarında daha etkili olabileceğini ortaya koyan yeni bulgulara ulaştı.
KOAH hastalığı, astım ve kistik fibrozis gibi rahatsızlıklar milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşürmeye devam ediyor. Özellikle D vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflatıp enfeksiyon riskini artırdığı ve akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkilediği uzun zamandır biliniyor. Bu nedenle D vitamini takviyeleri, birçok ülkede destekleyici tedavi olarak yaygın şekilde kullanılıyor.
Ancak son araştırmalar, tek başına ağızdan alınan D vitamininin akciğer sağlığını iyileştirmede yeterli olmayabileceğini gösterdi. Uzmanlara göre bunun nedeni, vitaminin vücutta izlediği yol...
Ağız yoluyla alınan D vitamini önce karaciğerde işleniyor, kana karışıyor. Bu süreçte akciğer damarlarında bulunan bazı enzimlerin vitamini etkisiz hâle getirerek solunum yollarına ulaşmasını engellediği düşünülüyor.
Bu nedenle D vitamininin doğrudan akciğerlere ulaştırılması çok daha etkili bir tedavi yaklaşımı. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde solunum yoluyla verilen D vitamininin; hava kirliliği, zararlı partiküller ve enfeksiyon etkenlerine karşı akciğeri daha güçlü koruyabildiği gözlendi. Aynı yöntemin insanlar üzerinde de etkili olup olmadığını belirlemek için klinik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulanıyor.

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#KOAH

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D vitamininde yeni umut
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