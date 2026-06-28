D vitamininde yeni umut

Akciğer hastalıklarında yıllardır önerilen D vitamini takviyeleri beklenen etkiyi göstermeyebiliyor. Bilim insanları, vitaminin ağızdan alınmak yerine doğrudan solunum yoluyla verilmesinin KOAH
, astım ve diğer kronik akciğer hastalıklarında daha etkili olabileceğini ortaya koyan yeni bulgulara ulaştı.
KOAH hastalığı, astım ve kistik fibrozis gibi rahatsızlıklar milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşürmeye devam ediyor. Özellikle D vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflatıp enfeksiyon riskini artırdığı ve akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkilediği uzun zamandır biliniyor. Bu nedenle D vitamini takviyeleri, birçok ülkede destekleyici tedavi olarak yaygın şekilde kullanılıyor.
Ancak son araştırmalar, tek başına ağızdan alınan D vitamininin akciğer sağlığını iyileştirmede yeterli olmayabileceğini gösterdi. Uzmanlara göre bunun nedeni, vitaminin vücutta izlediği yol...
Ağız yoluyla alınan D vitamini önce karaciğerde işleniyor, kana karışıyor. Bu süreçte akciğer damarlarında bulunan bazı enzimlerin vitamini etkisiz hâle getirerek solunum yollarına ulaşmasını engellediği düşünülüyor.
Bu nedenle D vitamininin doğrudan akciğerlere ulaştırılması çok daha etkili bir tedavi yaklaşımı. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde solunum yoluyla verilen D vitamininin; hava kirliliği, zararlı partiküller ve enfeksiyon etkenlerine karşı akciğeri daha güçlü koruyabildiği gözlendi. Aynı yöntemin insanlar üzerinde de etkili olup olmadığını belirlemek için klinik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulanıyor.