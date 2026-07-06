Manuel araç kullanmak bunama riskini azaltıyor

Japonya'da yapılan bir çalışmaya göre, manuel araç kullanmak beynin aktif kalmasına yardımcı oluyor. Japon nörobilimci Prof. Ryuta Kawashima liderliğinde yürütülen bir araştırma, manuel vitesli otomobil kullanmanın beyni daha fazla çalıştırdığını ve bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağlayarak bunama riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Brain Age ve Dr. Kawashima's Brain Training oyunlarıyla da tanınan Kawashima'nın ekibi, Tohoku Üniversitesi Gelişim, Yaşlanma ve Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nde manuel ve otomatik vitesli araç kullanan kişilerin beyin aktivitelerini karşılaştırdı. Araştırmaya göre manuel vites kullanırken gerçekleştirilen işlemler, otomatik vitesli araç kullanımına kıyasla beynin hafıza, karar verme ve dikkat gibi işlevlerden sorumlu olan prefrontal korteks bölgesini daha yoğun biçimde harekete geçiriyor.

Manuel araç kullanan sürücüler, trafik ve yol koşullarını değerlendirerek uygun vitesi seçmek zorunda kalıyor. Ardından debriyaj ve vites kolunu aynı anda kullanırken gaz pedalını da kontrol etmeleri gerekiyor. Araştırmacılar, bu karar verme ve koordinasyon gerektiren süreçlerin prefrontal kortekste belirgin bir aktivite oluşturduğunu tespit etti. Kawashima, Japon otomobil sitesi Best Car Web'e yaptığı açıklamada, "Duruma göre en uygun vitesi değerlendirmek ve seçmek gerekiyor. Bu da otomatik vitesli araç kullanmaya kıyasla beynin bilişsel işlevlerini daha fazla çalıştırıyor" dedi.

ZİHİNSEL EGZERSİZ GİBİ

Araştırmaya göre düzenli olarak manuel vitesli araç kullanmak beyin için bir tür zihinsel egzersiz işlevi görüyor. Kawashima bunun zihinsel sağlığın ve bilişsel fonksiyonların korunmasında önemli etkileri olduğunu belirtti. Buna karşın manuel vitesli otomobiller dünya genelinde giderek daha az tercih ediliyor. Özellikle ABD ve Japonya'da yeni satılan otomobillerin yalnızca yüzde 1 ila 2'si manuel şanzımanlı araçlardan oluşuyor. Japonya başta olmak üzere birçok ülkede yaşlanan nüfus nedeniyle bilişsel gerileme önemli bir sağlık sorunu olarak görülüyor.