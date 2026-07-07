Yerli üretimle milli şifa

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yaptıkları çalışmaları bir bir değerlendirdi. "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunu, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, hizmet kalitesini yükselten ve koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeli diye tanımladı.

MEMNUNİYET YÜKSELDİ

Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonu ile yapılan çalışmalar doğrultusunda genel sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının son bir yılda 6,2 puan artarak, yüzde 69,4'e yükseldiğini belirtti. İşte başlıklar…

■ 45 MİLYON TARAMA

Aile Hekimliği Hizmetleri kapsamında toplum sağlığının korunmasına yönelik kronik hastalık tarama ve izlem çalışmaları yürütüldü. Koruyucu sağlık vizyonu ile 45 milyon vatandaşın, kronik hastalık taraması ve izlemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 12 milyon vatan- daşa daşa ilk kez tanı konukonuldu.

■ RANDEVULAR

MHRS'de bekleyen randevu talebi sayısı yaklaşık 4 milyondan 322 bin seviyesine geriledi. Randevu bekleyen vatandaş sayısı yüzde 92 oranında rekor bir düşüş sağladı.

■ SAĞLIKLI YAŞAM

2025 yılında hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa Kampanyası" ile yaklaşık 513 bin kişi kilo verdi.

KALP KRİZİNE İLK MÜDAHALE

Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, yerli OED cihazlarının ülke genelinde kullanılmaya başlandığını belirterek, "Ani kalp durmalarında erken ve etkili müdahale imkânı sağlayan OED cihazları, acil sağlık hizmetlerinin etkinliğine önemli katkı sunmaktadır" dedi.

SAĞLIKTA YERLİ ÜRETİM DÖNEMİ

■ CAR-T HÜCRE TEDAVİSİ

Kan kanserlerinde kullanılan CAR-T hücre tedavisi tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. Tedavi, geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk kez Etlik Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Bugüne kadar 12 hastaya CAR-T hücre tedavisi uygulandı.

■ MAMOGRAFİ TARAMA

Meme kanserinin erken teşhisi amacıyla geliştirilen 'Mamografi Tarama Raporlama Sistemi' hayata geçirildi. 2024 yılından bu yana 2 milyondan fazla tarama sonucu bu sistemle değerlendirildi.

■ YERLİ DOPPLER CİHAZI

'Yerli Renkli Doppler Ultrasonografi' cihazının geliştirilmesine yönelik proje çağrısı kapsamında sözleşme ve imza süreçleri tamamlandı. Bu yıl sonu itibarıyla kamu hastanelerinde yerli ultrason cihazları kullanılmaya başlanacak.

■ YERLİ RÖNTGEN CİHAZI

ASELSAN iş birliği ile geliştirilen "Mobil Dijital Röntgen Cihazı" ise kamu hastanelerinde kullanılmaya başlandı.

HAYAT KURTARAN MESAJ



Vatandaşların, SMS ile kanser taramalarına davet edildiğini söyleyen Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, "Ulusal Kanser Tarama Programı' kapsamında vatandaşlar kısa mesajla kanser taramalarına davet edilmiştir. Bu kapsamda gönderilen SMS sayısı 99 milyonu buldu" dedi. Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, 1 milyon 723 bin anne adayına gebelik ve doğum sürecinde eğitim ve danışmanlık hizmeti verildiğini de söyledi.

YERLİ KALP-AKCİĞER MAKİNESİYLE AÇIK KALP AMELİYATI



Yerli kalp - akciğer makinesinin ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldığını söyleyen Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, şöyle dedi: "ASELSAN tarafından geliştirilen, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları ise Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yapılan yerli kalpakciğer makinesi, operasyon süresince sergilediği yüksek performansla sağlık teknolojilerinde önemli bir eşiğin geride bırakılmasını sağlamıştır."

DİJİTAL ORGAN BAĞIŞI



DİJİTAL organ bağışı uygulamasının hayata geçirilerek, organ bağışı süreçlerinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden kolay ve erişebilir hale getirildiğini belirten Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, "Bu kapsamda 136 bin 884 vatandaşımız dijital organ bağışçısı oldu. Uygulama sayesinde aylık organ bağış sayısı 2 bin 500'den 14 bine yükseldi. İlaca erişimde ise 2 yılda 782 yeni ilaç geri ödemeye alındı" dedi.

YERLİ AŞIMIZ KULLANIMDA



YERLİ aşı çalışmaları kapsamında hepatit A ve suçiçeği aşılarının ülkemizde üretilmeye başlandığının da altını çizen Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, "Hepatit A aşısı 81 ilin tamamında kullanıma sunulmuş; Altı Bileşenli Karma Aşı ve gebelere yönelik Tdab aşısı da programa dahil edilmiştir" dedi.

HAVA AMBULANSI

Yerli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY ambulans helikopteri ile ilgili ise "Bu yıl sonuna kadar 3 GÖKBEY ambulans helikopteri sağlık filosuna katılacak" diye konuştu.