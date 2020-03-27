Ekpe Udoh'tan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe formasıyla Avrupa'nın önemli basketbol organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösteren ve 2017 Dörtlü Finali'nin en değerli oyuncusu seçilen (MVP) Ekpe Udoh'tan sürpriz bir paylaşım geldi.

Tecrübeli pivot, sosyal medya hesabından THY Avrupa Ligi'nde oynadığı maçların fotoğraflarını paylaştı ve ''Geriye dönme zamanı! Ya bu takımla ya da başka bir Avrupa takımıyla'' yazdı.

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda THY Avrupa Ligi'nin en önemli oyuncularından biri olan Udoh, 2017'de sarı lacivertlilerin kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

İstanbul'daki macerasından sonra NBA'e giden yıldız pivot, istediği süre alamadı ve bu yaz Çin Ligi'ne transfer oldu. Corona virüsü sebebiyle ara verilen Çin'de 15 maça çıkan Udoh, ortalama 34 dakikada 18.6 sayı, 11.6 ribaund ve 4.5 blok ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu corona virüsü test sonucunu açıkladı

Jürgen Klopp: Bir anda ağlamaya başladım

Furkan Korkmaz'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye milli forma