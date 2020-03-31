Avrupa kulüplerinin değeri eriyor

Avrupa'nın 5 büyük ligi 8.4 milyar Euro değer kaybetti...

CIES'in yaptığı araştırmaya göre Koronavirüs salgını öncesinde 5 büyük ligdeki takım kadrolarının toplam değeri 32 milyar Euro iken bu rakam şu anda 23 milyar 400 milyon Euro'ya geriledi.

412 milyon Euro değer kaybeden Manchester City, virüs salgınından en fazla zarar gören kulüp olurken, ikinci sırada 366 milyon Euro ile Barcelona ve ardından 353 milyon Euro ile Liverpool geldi.

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5 büyük lig için yapılan araştırmada kadro değeri yüzde 37.9 düşen Fransız kulübü O. Marsilya ilk sırada yer alırken onu virüs salgınının vurduğu Kuzey İtalya'daki Milano kulübü İnter yüzde 35.7 ile takip etti. CIES yaptığı araştırmada futbolcuların yaşı, kalan kontrat süreleri ve kulüplerin yaşayacağı olası gelir kayıpları gibi parametrelerle bu sonucu ortaya çıkardı.

Manchester United forması giyen ve salgın öncesinde değeri 65 milyon Euro olarak hesaplanan Pogba için yeni rakam 35 milyon Euro oldu.

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