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'den 'ye cevabı

'nin gündeminde olan 'den sarı-lacivertli ekibe kötü haber. Türk asıllı Alman yıldız, 'den kazandığı astronomik maaşı bırakıp Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti. Alman Bild'de yer alan habere göre yıldız oyuncu, 1 yıl daha İngiliz ekivinde kalacak.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 20:46 Son Güncelleme: 20.7.2020 20:46 ABONE OL
Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmak istemiyor.

Özellikle sarı-lacivertli taraftarların ısrarla takımda görmek istediği yıldız oyuncu, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesini tamamlayacak.

Bild'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli takım Mesut Özil ile temasa geçti ancak deneyimli orta saha sarı-lacivertli takımı reddetti. Arsenal'den yıllık 12 milyon euro alan Mesut'un takımında 1 yıl daha kalıp kontratının bitimini bekleyeceği ifade edildi.

Alman yıldızın, serbest kaldıktan sonra karar vereceği ifade edildi.

Arsenal'de Mikel Arteta'nın tercih ettiği isimler arasında yer almayan 31 yaşındaki futbolcu, 23 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
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