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'ta son dakika gelişmesi: 'nin yerine !

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta gündem . Siyah-beyazlılar 'ın performansından memnun kalmadığı 'nin yerine arayışlarına başlamıştı. , aradığı ismi 'da buldu. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.8.2020 12:28 Son Güncelleme: 3.8.2020 12:28 ABONE OL
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi: Diaby'nin yerine Skov Olsen!

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Diaby'in Sporting Lizbon'a dönecek olmasından dolayı bir kanat oyuncusu arıyor.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, aradığı ismi Çizme'de buldu. Buna göre Kartal'ın 1 numaralı hedefi Bologna'da forma giyen Skov Olsen.



BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPACAKSA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son birkaç saatte Beşiktaş'ın oyuncuya olan ilgisi hayli çoğaldı ve siyah beyazlılar, gerek Olsen gerekse menajeriyle irtibatta bulunmaya başladı.

BOLOGNA TEK ŞARTLA MASAYA OTURACAK
Öte yandan geçtiğimiz yaz transfer sezonunda FC Nordsjaelland'dan 6 milyon euro bedelle Bologna'ya geçen oyuncu için kulübü, bu miktardan daha yüksek bir rakam talep edecek. Beşiktaş şu an için Bologna kulübüyle resmi olarak masaya oturmuş değil ve alternatif transfer seçeneklerine yönelecek. (Fotomaç)


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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi: Diaby'nin yerine Skov Olsen!
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