Son dakika: Fenerbahçe'nin Roma'dan yeni transferi Perotti İstanbul'da!

Son dakika Fenerbahçetransfer haberleri... Sarı lacivertli takım, 16. transferini gerçekleştirmek üzere. Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Perotti, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
Giriş Tarihi: 3.10.2020 14:41Son Güncelleme: 3.10.2020 14:58ABONE OL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı lacivertli takım, 16. transferini gerçekleştirmek üzere. Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Perotti, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Perotti hakkında açıklamada bulundu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir.