Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin Roma'dan yeni transferi Perotti İstanbul'da!

Son dakika: 'nin Roma'dan yeni transferi Perotti 'da!

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takım, 16. transferini gerçekleştirmek üzere. Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Perotti, transfer görüşmeleri için 'a geldi.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 14:41 Son Güncelleme: 3.10.2020 14:58 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'nin Roma'dan yeni transferi Perotti İstanbul'da!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı lacivertli takım, 16. transferini gerçekleştirmek üzere. Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Perotti, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Perotti hakkında açıklamada bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması
Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler... Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 Ortaokul ve liseler için okullar açılacak mı, ne zaman açılıyor?
Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması! Okulların açılmasıyla ilgili önemli değişiklik...
Yemek siparişinde akılalmaz dolandırıcılık! Siparişe bu notu yazıp para ödemiyorlar!
Bedava tablet, bilgisayar ve laptop başvuru formu ve ekranı! MEB, belediyelerin ve Acun Ilıcalı bedava ücretsiz tablet dağıtımı kampanyası başvuru nasıl yapılır?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi? 3 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar...
Aleyna Çakır cinayeti hakkında son dakika gelişmesi! Komşusu açıkladı: "Ümitcan Uygun zorla..."
Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
BİM 9 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler, hangi ürünler bulunuyor?
SON DAKİKA | Okullar ve liseler ne zaman açılacak? Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başlayacak mı? MEB'den flaş açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'nin Roma'dan yeni transferi Perotti İstanbul'da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA