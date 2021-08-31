Milyonlarca üniversite adayını yakından ilgilendiren 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, günlerdir "2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ve YKS tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığını belirtti. Bu gelişme ile beraber sabah saatlerinden itibaren YKS tercih sonucu ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi.Üniversite kayıt tarihleri belli oldu! 2021-2022 Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak ve hangi gün başlayacak?
Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı "YKS tercih sonuçları açıklandı" açıklaması ile kazandıkları okulu görüntüleyebiliyor. Öyle ki, YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir konusuyla ilgili araştırmalar arttı ve ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da çoğaldı.
İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçları ve ÖSYM AİS sorgulama sayfası
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-YKS'de yerleştirme sonuçlarının açıklandığını, sonuçların http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebileceğini bildirdi.
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Sonuçların adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Aygün, "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır." değerlendirmesini yaptı.Üniversite kaydı için gerekli belgeler ve evraklar listesi | 2021 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
Öte yandan ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.
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