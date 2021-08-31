Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? YKS yerleştirme sonucu görüntüle!
Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:38 Son Güncelleme: 31.8.2021 09:38

YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? YKS yerleştirme sonucu görüntüle!

YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? YKS yerleştirme sonucu görüntüle!

YKS tercih sonuçları 2021 için heyecanlı bekleyiş son buldu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, YKS tercih sonuçları açıklandı. Böylelikle, günlerdir yanıtı merak konusu olan "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıt buldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki araştırmalar artış gösterdi. Peki, YKS tercih sonuçları 2021 nasıl görüntülenir? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, YKS tercih sonucu sorgulama ÖSYM AİS ekranı ve üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları son gelişmeler

Milyonlarca üniversite adayını yakından ilgilendiren 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, günlerdir "2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ve YKS tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığını belirtti. Bu gelişme ile beraber sabah saatlerinden itibaren YKS tercih sonucu ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi.

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YKS TERCİH SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI | YKS TERCİH SONUCU ÖSYM AİS SORGULAMA

Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı "YKS tercih sonuçları açıklandı" açıklaması ile kazandıkları okulu görüntüleyebiliyor. Öyle ki, YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir konusuyla ilgili araştırmalar arttı ve ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da çoğaldı.

İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçları ve ÖSYM AİS sorgulama sayfası

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-YKS'de yerleştirme sonuçlarının açıklandığını, sonuçların http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebileceğini bildirdi.

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Sonuçların adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Aygün, "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır." değerlendirmesini yaptı.

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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021

Öte yandan ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

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ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumu, e-Devlet üzerinden Üniversite e-Kayıt hizmeti sunuyor. E-Devlet'te giriş yaptıktan sonra YÖK hizmetler listesinden "Üniversite e-Kayıt" butonu tıklanır. "www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemi gerçekleştirilir. e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerlidir. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi hakkında yapılan son açıklamalara göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlıyor. Buna göre, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için 13-17 Eylül arası oryantasyon haftası olacak.

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ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde eğitimin bu yıl yüz yüze sürdürülmesini önermişti. Öğrencilerin, eğitimcilerin ve üniversite çalışanlarının aşılanması ile bu yıl eğitimin yüz yüze sürdürülmesi planlanıyor.

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