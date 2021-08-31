Milyonlarca üniversite adayını yakından ilgilendiren 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, günlerdir "2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ve YKS tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığını belirtti. Bu gelişme ile beraber sabah saatlerinden itibaren YKS tercih sonucu ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi.

Üniversite kayıt tarihleri belli oldu! 2021-2022 Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak ve hangi gün başlayacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI | YKS TERCİH SONUCU ÖSYM AİS SORGULAMA

Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı "YKS tercih sonuçları açıklandı" açıklaması ile kazandıkları okulu görüntüleyebiliyor. Öyle ki, YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir konusuyla ilgili araştırmalar arttı ve ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da çoğaldı.

İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçları ve ÖSYM AİS sorgulama sayfası