Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları SON DAKİKA 29 Eylül 2021: Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? (Canlı altın fiyatları A Para)
Giriş Tarihi: 29.9.2021 18:06

Altın fiyatları SON DAKİKA 29 Eylül 2021: Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? (Canlı altın fiyatları A Para)

Altın fiyatları SON DAKİKA 29 Eylül 2021: Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları A Para

Altın fiyatları, serbest piyasaların üçüncü işlem günü tamamlanırken son dakika düşüşü yaşıyor. Haftalardır inişli - çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatları, kritik seviye olan 500 TL'yi görmesinin ardından düşüşe geçti. Gram altının yanı sıra çeyrek altın fiyatı da aşağı yönlü bir grafik ortaya koyuyor. Peki, canlı altın fiyatları bugün ne kadar, şu an kaç lira oldu? İşte, A Para Canlı Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 29 Eylül 2021 Çarşamba...

Altın fiyatları, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde yatay seyrediyor. Eylül sonu itibarı ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları sık sık son dakika hareketliliği yaşıyor. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar anlık olarak öğrenilmeye çalışılıyor. Bu doğrultuda, serbest piyasada ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve al-sat yapmayı düşünenlerin en çok araştırdığı konu olarak öne çıkıyor.

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (29 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı anbean takip ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.275,00
  • Satış: 3.324,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.241,00
  • Satış: 3.296,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 492,81
  • Satış: 492,89

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 802,00
  • Satış: 814,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.603,00
  • Satış: 1.626,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.157,04
  • Satış: 3.219,21

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 445,07
  • Satış: 462,28

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
Son dakika: Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası usta yorumcudan dikkat çeken sözler! 'Kedinin fareyle oynadığı gibi...'
Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim Ekim ayında bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Son dakika haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yüz yüze eğitim için kritik rakamı paylaştı! Yüzde 92'nin üzerine çıktı
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Her ilde devreye alınacak: İşte yeni düzenlemenin detayları...
Hazal Kaya itiraflarıyla gündem oldu! ‘Şeker hastasıyım ama…’
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları SON DAKİKA 29 Eylül 2021: Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? (Canlı altın fiyatları A Para)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA