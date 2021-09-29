Altın fiyatları SON DAKİKA 29 Eylül 2021: Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? (Canlı altın fiyatları A Para)

Altın fiyatları, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde yatay seyrediyor. Eylül sonu itibarı ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları sık sık son dakika hareketliliği yaşıyor. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar anlık olarak öğrenilmeye çalışılıyor. Bu doğrultuda, serbest piyasada ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve al-sat yapmayı düşünenlerin en çok araştırdığı konu olarak öne çıkıyor.

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (29 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı anbean takip ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.275,00

Satış: 3.324,00

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