Meikalya Moore kendi kalesine 3 gol atarak zoru başardı

SheBelieves Cup turnuvasında ABD, Yeni Zelendayı konuk etti. ABD'nin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta ilginç anlar yaşandı.
Maçın 5.,6. ve 36. dakikalarında kendi kalesine golleri gönderen Moore gözyaşlarına hakim olamadı.
Moore golleri sağ ayak, sol ayak ve kafayla atarak kendi kalesine perfect hat-trick yaptı.
Üst üste kendi kalesine attığı gollerden sonra 40. dakikada oyundan alınan Moore'yi takım arkadaşları teselli etti.
2012 yılında beri Yeni Zelenda Milli Takımına 25 yaşındaki talihsiz oyuncu kulüp kariyerine 2020 yılından beri Liverpool'da devam ediyor.