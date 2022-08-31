Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan golcü hamlesi! İspanyollar Maxi Gomez transferini duyurdu

Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de golcü transferi için sürpriz hamleler geliyor.

Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius'u Kopenhag'a satan Trabzonspor, kadrosuna Umut Bozok'u kattı. Bir golcü transferi daha yapmak isteyen bordo-mavili takım yılıın transferine imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni bir golcü transferi için karşı karşıya geldi. İki takım da Uruguaylı yıldız golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

TRABZONSPOR, MAXI GOMEZ'LE ANLAŞTI

Fenerbahçe'nin bir süredir Maxi Gomez ve kulübü Valenci ile yaptığı görüşmeler sonucunda istediği neticeyi alamamıştı.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Trabzonspor, Maxi Gomez için devreye girdi. Bordo-mavili kulüp, Valencia ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

Valencia ile anlaşmaya varan Trabzonspor, Uruguaylı golcüyü 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Habere göre oyuncunun yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Maxi Gomez transferinde çok ciddi mesafe kat etti ancak Dnipro forması giyen Artem Dovbyk için yarın gelecek olan cevabı da bekleyen yönetim son kararını gün içerisinde verecek. (Yunus Emre Sel)