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Giriş Tarihi: 6.5.2024 23:41

Son dakika haberi: Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

Son dakika haberi: Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son doğru yaklaşırken, kimin şampiyon olacağı merak konusu oldu. Sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa daha da yaklaşırken, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluktan bir adım daha uzaklaştı. Peki Galatasaray en erken ne zaman şampiyon olur? işte tüm ihtimaller...

Trendyol Süper Lig'de son doğru yaklaşırken, kimin şampiyon olacağı merak konusu oldu. Sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa daha da yaklaşırken, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluktan bir adım daha uzaklaştı. Peki Galatasaray en erken ne zaman şampiyon olur? işte tüm ihtimaller...

FARK 6 PUANA ÇIKTI

Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Böylece Galatasaray'ın haftaya şampiyon olma ihtimali gündeme geldi. Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar...

GALATASARAY HAFTAYA ŞAMPİYON OLABİLİR!

Galatasaray haftaya Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğunu ilan edebilir... Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

1. ihtimal: Galatasaray Karagümrük'ten 3 puan alıp Fenerbahçe de evinde Kayseri'ye puan kaybederse Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

2. ihtimal: Galatasaray Karagümrük ile berabere kalıp Fenerbahçe de sahasında Kayserispor'a yenilirse puan farkı 7'ye çıkacak ve 2 hafta kala Galatasaray şampiyon olacak.

GALATASARAY KALAN MAÇLARI

Karagümrük (d)
Fenerbahçe
Konyaspor (d)

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI

Kayserispor
Galatasaray (d)
İstanbulspor

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Son dakika haberi: Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!
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