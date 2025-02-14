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Giriş Tarihi: 14.2.2025 07:35 Son Güncelleme: 14.2.2025 07:52

Son dakika haberi: G.Saray'ın en büyük hayali! Yıldız isme sezon sonunda kavuşuyor...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Avrupa'da turu zora sokan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, uzun süredir transfer etmek istediği yıldız futbolcuya sezon sonunda kavuşacak. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: G.Saray’ın en büyük hayali! Yıldız isme sezon sonunda kavuşuyor...

AZ Alkmaar'a karşı Avrupa Ligi'nde ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mertens futbolu bırakmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 37 yaşındaki yıldızın boşluğunu dolduracak ismi İlkay Gündoğan olarak belirledi.

Manchester City ile sözleşmesi 4 ay sonra bitecek olan İlkay da gelecek planını G.Saray'a göre yapmaya başladı.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE HAZIR

Almanya'dan tanıdığı Kaan Ayhan'dan sarı-kırmızılı takımla ilgili bilgiler alan gurbetçi oyuncu, olası teklifi değerlendirmeye hazır.

KATKI ALACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Mertens'ten üç sezondur faydalanan teknik direktör Buruk, 34 yaşındaki İlkay'dan aynı katkıyı alacağını düşünüyor.

Yönetim de Aslan'ın yeni saha içi lideri olarak İlkay Gündoğan ismine olumlu yaklaşıyor.

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Son dakika haberi: G.Saray'ın en büyük hayali! Yıldız isme sezon sonunda kavuşuyor...
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