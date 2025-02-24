Son dakika haberi: Derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe’de galibiyet primleri belli oldu!

YÖNETİCİLER CEPLERİNDEN PRİM ÖDEYECEK

Galatasaray ve Fenerbahçeli yöneticiler, saha dışı mücadele ile derbinin ateşini alevlemiş durumda. İdmanlara yapılan ziyaretler, motivasyon yemeklerinin yanı sıra kesenin ağzı da açıldı. Her iki cephe de bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Yöneticiler galibiyet halinde kendi ceplerinden para yağdıracak.