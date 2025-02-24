Son dakika haberi: Derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe’de galibiyet primleri belli oldu!

Süper Lig'de zirve yarışının kaderini belirleyecek dev derbide Galatasaray bu akşam evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İki takım için en zorlu viraj olan derbi öncesinde galibiyet primleri de gündeme geldi.
YÖNETİCİLER CEPLERİNDEN PRİM ÖDEYECEK
Galatasaray ve Fenerbahçeli yöneticiler, saha dışı mücadele ile derbinin ateşini alevlemiş durumda. İdmanlara yapılan ziyaretler, motivasyon yemeklerinin yanı sıra kesenin ağzı da açıldı. Her iki cephe de bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Yöneticiler galibiyet halinde kendi ceplerinden para yağdıracak.
G.SARAY YÖNETİMİ: RAKAMI SİZ BELİRLEYİN
Geçen ay şampiyonluk primlerini tamamen ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, derbi için de prim sözü verdi. Rakam belirlemeyen Galatasaray cephesinde son sözü Dursun Özbek söyleyecek. Başkan, Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde oyuncularına "Rakamı siz yazın" diyerek açık çek verdi.