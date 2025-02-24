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Giriş Tarihi: 24.2.2025 07:00 Son Güncelleme: 24.2.2025 07:36

Son dakika haberi: Derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'de galibiyet primleri belli oldu!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçında iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışının kaderini çizecek olan dev derbi öncesi iki takım için de galibiyet primleri gündeme geldi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe yönetiminin ortaya koyduğu dev primler...

Son dakika haberi: Derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe’de galibiyet primleri belli oldu!

Süper Lig'de zirve yarışının kaderini belirleyecek dev derbide Galatasaray bu akşam evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İki takım için en zorlu viraj olan derbi öncesinde galibiyet primleri de gündeme geldi.

YÖNETİCİLER CEPLERİNDEN PRİM ÖDEYECEK

Galatasaray ve Fenerbahçeli yöneticiler, saha dışı mücadele ile derbinin ateşini alevlemiş durumda. İdmanlara yapılan ziyaretler, motivasyon yemeklerinin yanı sıra kesenin ağzı da açıldı. Her iki cephe de bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Yöneticiler galibiyet halinde kendi ceplerinden para yağdıracak.

F.BAHÇE 5 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek için galibiyetin önemini bilen Fenerbahçeli yöneticiler, 5 milyon Euro'luk (yaklaşık 190 milyon TL) rakamı gözden çıkarmış durumda. Bunu da galip gelinmesi halinde kendi ceplerinden ödeyecekler.

G.SARAY YÖNETİMİ: RAKAMI SİZ BELİRLEYİN

Geçen ay şampiyonluk primlerini tamamen ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, derbi için de prim sözü verdi. Rakam belirlemeyen Galatasaray cephesinde son sözü Dursun Özbek söyleyecek. Başkan, Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde oyuncularına "Rakamı siz yazın" diyerek açık çek verdi.

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Son dakika haberi: Derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'de galibiyet primleri belli oldu!
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