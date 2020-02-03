İSU su kesintisi uyarısı: Gebze’de su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bugün bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Arıza ya da planlı kesintiler dolayısıyla su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta biteceği açıklandı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) su kesintisi programına göre bazı ilçelerdeki kesinti gün boyu sürecek. Sabah saatlerinden itibaren '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanan programa göre Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan'da kesintiler olacak. Peki sular ne zaman gelecek? İSU su kesintisi uyarısı: Gebze'de su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Gebze'de ana isale hattı üzerinde arıza yaşandığı ve gece yarısı müdahale edileceği bildirildi.

SU tarafından yapılan açıklamada: "Gebze ilçemizdeki 1200'lük CTP ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir. Arızaya, bu gece 02 Şubat Pazar saat 24:00'te müdahale edilecektir. Tahmini tamir çalışma süresi 12 saat olarak öngörülmektedir. Bu süre zarfında aşağıda belirtilen mahallelere su verilemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler; Gebze İlçesi; Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus, ve Hürriyet Mahallesi üst kotları, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış ve Tavşanlı Mahallelerinin tamamı.