Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza programı

Günlük su kesintileri İSKİ'nin resmi sitesinden duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 3 Temmuz su kesintisi programını duyurdu. Günlük su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 3 Temmuz 2020 İSKİ planlı su kesinti programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Burgaz Adası Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.07.2020 23:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.07.2020 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.07.2020 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Abdurrahman Nafiz Gürman Mah Açıklama : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 03.07.2020 11:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.07.2020 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.