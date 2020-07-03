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? 3 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza programı

Türkiye’de yaşanan su kesintileri vatandaşların güncel olarak merak ettiği konuların başında geliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz arıza programı

Giriş Tarihi: 3.7.2020 11:55 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza programı

Günlük su kesintileri İSKİ'nin resmi sitesinden duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 3 Temmuz su kesintisi programını duyurdu. Günlük su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 3 Temmuz 2020 İSKİ planlı su kesinti programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Burgaz Adası
Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.07.2020 23:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.07.2020 11:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.07.2020 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 03.07.2020 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.07.2020 10:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.07.2020 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza programı
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