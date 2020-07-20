Sular ne zaman gelecek? 20 Temmuz İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

Ülkemizde yaşanan su kesintisi İSKİ tarafından duyurulmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 20 Temmuz 2020 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.07.2020 03:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.07.2020 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.