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? 20 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

Türkiye’de yaşanan su kesintileri ’nin arıza listesinde güncel olarak yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi sitesi üzerinden 20 Temmuz su kesintisi programını duyurdu. Böylelikle İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir saat diliminde su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar internet üzerinden "?" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 20 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi

Giriş Tarihi: 20.7.2020 10:42 Son Güncelleme: 20.7.2020 10:43 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? 20 Temmuz İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

Ülkemizde yaşanan su kesintisi İSKİ tarafından duyurulmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ güncel olarak su kesinti programını her gün duyuruyor. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da cevap buluyor. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 20 Temmuz 2020 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2020 03:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.07.2020 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : İmrendere Mah,Ovacık Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 20.07.2020 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 20 Temmuz İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi programı
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