Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ resmi sitesi üzerinden 23 Temmuz Perşembe günü için İstanbul'da planlı su kesinti programını duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 23 Temmuz 2020 Perşembe İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ DUYURDU: SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kalyoncu Kulluğu Mah,Bülbül Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.