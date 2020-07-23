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? 23 Temmuz arıza listesi

Ülkemizde yaşanan günlük su kesintileri hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 23 Temmuz güncel olarak su kesinti programını duyurdu. Bazı zamanlar arıza ya da onarım çalışmaları yapıldığı için bazı zamanlar da bir aksaklık olduğunda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen "?" sorusunun yanıtı da cevap bulmuş oldu. Buna göre; sular ne zaman gelecek? İşte 23 Temmuz İSKİ listesi…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:10 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi

İSKİ resmi sitesi üzerinden 23 Temmuz Perşembe günü için İstanbul'da planlı su kesinti programını duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 23 Temmuz 2020 Perşembe İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ DUYURDU: SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kalyoncu Kulluğu Mah,Bülbül Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah,Ahmet Yesevi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.07.2020 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 23 Temmuz İstanbul su kesintisi arıza listesi
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