Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi güncel listesi- 26 Temmuz

İSKİ su kesintisi listesi belli oldu. İSKİ resmi sitesi üzerinden 26 Temmuz İstanbul su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 26 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU