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? İstanbul su kesintisi güncel listesi- 26 Temmuz

Günlük hayatımızda yaşanan su kesintileri hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. 26 Temmuz Pazar günü için su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar ''?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 26 Temmuz arıza listesi programı

Giriş Tarihi: 26.7.2020 12:03 ABONE OL
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi güncel listesi- 26 Temmuz

İSKİ su kesintisi listesi belli oldu. İSKİ resmi sitesi üzerinden 26 Temmuz İstanbul su kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında belirli ilçelerde günlük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde su akmayan vatandaşlar ''sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 26 Temmuz 2020 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2020 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi güncel listesi- 26 Temmuz
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