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Giriş Tarihi: 29.5.2021 12:12

? 29 Mayıs İstanbul arıza listesi!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi!

tarafından 29 Mayıs 2021 Cumartesi su kesinti programını yayınladı. Güncel olarak kamuoyuna duyurulan İSKİ listesinde bu kez 13 saatlik kesinti olacak ilçeler yer aldı. Geçtiğimiz gün yayımlanan duyuruda yapılan çalışmadan kaynaklı olarak İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını ve bölgeye tahmini 13 saat süreyle su verilemeyeceği bildirilmişti. Peki ? İSKİ 29 Mayıs 2021 arıza programı listesi!

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 29 Mayıs 2021 su kesinti listesini duyurdu. Bazı ilçelerde 13 saat sürecek olan su kesintisiyle ilgili olarak bugün sabah saatlerinden itibaren de araştırmalar hız kazandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaptığı duyuruda Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alındığını ifade etmişti. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2021 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Riva Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 29.05.2021 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2021 11:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2021 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2021 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : İstinye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2021 12:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2021 11:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.05.2021 11:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Mayıs İstanbul su kesintisi arıza listesi!
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