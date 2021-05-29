İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 29 Mayıs 2021 su kesinti listesini duyurdu. Bazı ilçelerde 13 saat sürecek olan su kesintisiyle ilgili olarak bugün sabah saatlerinden itibaren de araştırmalar hız kazandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaptığı duyuruda Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alındığını ifade etmişti. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi…
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mustafa Kemal Paşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.05.2021 09:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Riva Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|29.05.2021 10:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavaklı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.05.2021 11:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rami Yeni Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.05.2021 11:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.05.2021 10:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstinye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.05.2021 12:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.05.2021 11:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çengelköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|29.05.2021 11:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.5.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.