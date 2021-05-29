İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 29 Mayıs 2021 su kesinti listesini duyurdu. Bazı ilçelerde 13 saat sürecek olan su kesintisiyle ilgili olarak bugün sabah saatlerinden itibaren de araştırmalar hız kazandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaptığı duyuruda Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alındığını ifade etmişti. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi…