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Çorlu’da geceyi şimşekler aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı bölgelerden biri olan ’ın Çorlu ilçesinde sağanak yağmur başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanan kentte geceyi şimşekler aydınlattı.Sağanak yağmur uyarısı yapılan şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak yağmur başladı. Yoğun gök gürültüsü altında başlayan sağanak yağmur kısa sürede sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Çorlu’nun caddelerini

Giriş Tarihi: 2.5.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 23:00 ABONE OL
Çorlu’da geceyi şimşekler aydınlattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı bölgelerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sağanak yağmur başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanan kentte geceyi şimşekler aydınlattı.
Sağanak yağmur uyarısı yapılan şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak yağmur başladı. Yoğun gök gürültüsü altında başlayan sağanak yağmur kısa sürede sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Çorlu’nun caddelerini şimşekler aydınlattı. Bir süre etkili olan yağmurun ardından sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
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Çorlu’da geceyi şimşekler aydınlattı
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