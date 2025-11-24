Tekirdağ’da Şafak Operasyonu: 4 Tutuklama

Geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saat 06.00'da Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir illerinde 14 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda, Muratlı OSB'deki bir tekstil fabrikasından gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla bağlantılı 14 şüpheli yakalandı.

Operasyon sırasında şüphelilere ait 14 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 67 fişek ele geçirildi. Dosya kapsamında daha önce tutuklanan 2 kişiyle birlikte toplam 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece toplam tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.