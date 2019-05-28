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nasıl alınır?

Şehir hayatının yoğunluğu ve gelişen teknolojinin dinamiklerine bağlı olarak bankacılık işlemleri, şubelerden çok ATM ve internet şubelerinde gerçekleştirilmeye başladı. Online ortamda sürdürülen EFT, hava, yatırım vb. işlemler için önceden bankadan temin etmek gerekiyor. Peki internet bankacılığı şifresi almak için ne yapmak gerekiyor, bankadan bankaya işlemler değişiyor mu?

Giriş Tarihi: 28.5.2019 13:19
İnternet bankacılığı şifresi nasıl alınır?

İnternet bankacılığı şifresi temin etme işlemi bankadan bankaya değişmekle birlikte genel olarak yapılması gereken ilk şey bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek. Bunun için bankanın 7/24 hizmet veren müşteri hizmetleri çağrı numarası aranabilir. Telefondaki temsilcinin anne kızlık soyadı vb. gibi kimlik doğrulama sorularını doğru bir şekilde yanıtlayıp kimlik ispatının sağlanmasının ardından şifre temini gerçekleştirilir.

Bankadan internet bankacılığı için şifre temin etmenin bir başka yolu ise müşterisi olduğunuz banka şubesine gitmek. Şubede yetkili personele internet bankacılığı için şifre talebinizin olduğunu iletmenizin ardından gerekli prosedürlerin gerçekleştirilmesinin ardından şifreniz tarafınıza teslim edilir. Tarafınıza iletilen şifreyi internet şubesine giriş yaptıktan sonra değiştirmeniz tavsiye edilir. Aynı zamanda söz konusu şifrelerin güvenlik önlemi dolayısıyla 3 ayda bir olmak üzere belirli bir periyotta değiştirilmesi zorunlu tutulur.

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İnternet bankacılığı şifresi nasıl alınır?
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