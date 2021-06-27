Türk Telekom'da ödemeli arama nasıl atılır, kodu nedir? Türk Telekom ödemeli arama nasıl yapılır?

Ödemeli arama yöntemi sıklıkla kullanılan hizmetlerden biridir. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman aramanın ücreti kendi faturanıza değil karşı tarafın faturasına yansıyacaktır. Bu yüzden hattında yeterli bakiyesi bulunmayan veya tarife kapsamındaki konuşma hakkını kullanan kişilerin sıklıkla tercih ettiği yöntemlerden biri ödemeli arama yöntemidir. Ödemeli arama işlemini gerçekleştirebilmeniz için aradığınız kişinin bu görüşmeyi onaylaması gereklidir. Karşı tarafın onaylamadığı durumlarda ödemeli arama işlemi gerçekleşmez ve talebiniz reddedilir. Bu özelliği sayesinde aranan kişilerin bilgilendirilmesi ve kendi isteğine göre ödemeli arama ücretini karşılaması sağlanmış olur. Bu bilgilendirme, ödemeli şekilde aranan kişilere sesli mesaj yöntemi ile iletilmektedir.

Türk Telekom ödemeli arama kodu nedir?

Türk Telekom aboneleri ödemeli arama yapmak istediklerinde basit bir tuşlama yöntemi kullanabilirler. Bu işlem için kullanılması gereken kod, *135* simgelerini girdikten sonra ödemeli aramak istediğiniz numarayı başına sıfır eklemeden girmeniz ve sonuna # kare eklemenizdir. Örneğin, *135*5XXXXXXXXX#

Türk Telekom ödemeli arama nasıl yapılıyor?

Türk Telekom ödemeli arama işlemini SMS gönderme yöntemi ile gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için, telefonunuzdaki 'mesajlar' bölümünden yeni mesaj oluşturma seçeneğine girin. Mesaj metni kısmına ödemeli arama yapmak istediğiniz numarayı girin ve bu mesajı 9696'ya SMS olarak gönderin. Karşı tarafın onay ve kabulü üzerine telefonunuz çalacak ve ödemeli aramanız gerçekleşecektir.

Bir diğer yöntem ise telefonunuzun 'arama' kısmından *135* simgelerini tuşlayarak ödemeli arama yapmak istediğiniz numarayı yazıp, numara sonuna # simgesini ekleyerek aramanızı gerçekleştirmenizdir. Bu işlemin ardından telefonunuzda bir bilgilendirme mesajı görüntüleyeceksiniz. Ödemeli aranan karşı tarafın dinlediği sesli mesaj ile bilgilendirilmesi ardından görüşmeyi onaylaması durumunda, ödemeli arama yöntemi ile görüşmenizi gerçekleştirebileceksiniz.

Türk Telekom operatör kullanıcıları için bir diğer ödemeli arama yöntemi ise, ödemeli aramak istediğiniz kişinin numarası başına 9696 kodunu girerek arama şeklidir. Telefonunuzun 'aramalar' kısmından 9696 kodunu girdikten sonra aranacak kişinin numarasını başına sıfır eklemeden yazın ve arayın. Örneğin, 9696555XXXXXXX

Türk Telekom ödemeli arama başka operatör için geçerli mi?

Türk Telekom operatörü kullanan faturalı veya faturasız hat sahibi kişiler ödemeli arama işlem hizmetinden ücretsiz bir şekilde faydalanabilirler. Ancak ödemeli arama yöntemi diğer operatörler arasında kullanılan bir hizmet değildir. Farklı bir operatör kullanıcısının numarasını kullanarak ödemeli arama işlemi yapılamıyor. Ancak Türk Telekom kullanıcıları arasında ödemeli arama işlemleri gerçekleştirilebilir.

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