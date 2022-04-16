Dünya’da ilk yaşam 300 milyon yıl önceye kadar dayanıyor!

Kanada'nın Quebec şehrindeki deniz tabanında yumruk büyüklüğünde eski bir kaya bulundu. Kayanın içinde 'ağaç benzeri' bir gövde de dahil olmak üzere küçük yapılar bulundu. Londra Üniversitesi araştırmacıları, bu yapıların büyük olasılıkla biyolojik kökenli olduğunu düşünüyor. Araştırmalara göre bu kaya Dünya'daki yaşamın 3.75 milyar yıl önceye kadar dayandığını kanıtlıyor. Bu da daha önce düşünülenden yaklaşık 300 milyon yıl önce de yaşamın olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar daha önce kayada bakteriler tarafından yapılmış gibi görünen küçük iplikler, yumrular ve tüpler buldular. Ancak, tüm bilim adamları bu yapıların biyolojik kökenli olduğu konusunda hemfikir değildi. Yapılan kapsamlı bir analizden sonra, Londra Üniversitesi'ndeki ekip, kayanın içinde çok daha büyük ve daha karmaşık bir yapı keşfetti. Bir tarafında paralel dalları olan ve neredeyse bir santimetre uzunluğunda bir gövde keşfetildi.