Dünya’da ilk yaşam 300 milyon yıl önceye kadar dayanıyor!

Kanada'nın Quebec şehrindeki deniz tabanında yumruk büyüklüğünde eski bir kaya bulundu. Kayanın içinde 'ağaç benzeri' bir gövde de dahil olmak üzere küçük yapılar bulundu. Londra Üniversitesi araştırmacıları, bu yapıların büyük olasılıkla biyolojik kökenli olduğunu düşünüyor. Araştırmalara göre bu kaya Dünya'daki yaşamın 3.75 milyar yıl önceye kadar dayandığını kanıtlıyor. Bu da daha önce düşünülenden yaklaşık 300 milyon yıl önce de yaşamın olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar daha önce kayada bakteriler tarafından yapılmış gibi görünen küçük iplikler, yumrular ve tüpler buldular. Ancak, tüm bilim adamları bu yapıların biyolojik kökenli olduğu konusunda hemfikir değildi. Yapılan kapsamlı bir analizden sonra, Londra Üniversitesi'ndeki ekip, kayanın içinde çok daha büyük ve daha karmaşık bir yapı keşfetti. Bir tarafında paralel dalları olan ve neredeyse bir santimetre uzunluğunda bir gövde keşfetildi.
Araştırmacılar, yapıların bir kısmının tesadüfi kimyasal reaksiyonlar yoluyla oluşturulabilmesine rağmen, paralel dallara sahip 'ağaç benzeri' gövdenin büyük olasılıkla biyolojik kökenli olduğunu iddia ediyor. Çünkü tek başına kimyasal tepkime ile oluşturulmuş onun gibi hiçbir yapı bulunmamıştı.
Şimdiye kadar, Dünya'daki bilinen en eski yaşam kanıtı, mikroskobik solucan benzeri fosiller içeren Batı Avustralya'dan gelen 3.46 milyar yıllık bir kayaydı. Kayada, oksijen içermeyen, fotosentez yoluyla demir, kükürt ve muhtemelen karbondioksit ve ışıkla yaşayan eski mikroplarla uyumlu mineralize kimyasal yan ürünler buldular. Bu yeni bulgular, ilkel Dünya'da çeşitli mikrobiyal yaşamın var olabileceğini düşündürüyor.
Araştırmacılar ayrıca fosil yüklü kayalardaki nadir toprak elementlerinin seviyelerine baktılar ve diğer antik kaya örnekleriyle aynı seviyelere sahip olduklarını gördüler. Deniz tabanındaki tortuların örneklerinin volkanik kayalar kadar eski olduğu ortaya çıktı