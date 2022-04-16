Sonsuz yaşam bulundu mu?

Somnium Space isimli Çek şirketi, ölümden sonra da yaşama üzerine çalışmalarla birlikte sanal gerçeklik (VR) çalışmaları ile oluşturulan avatarlarla birlikte iletişime geçerek ölen sevdiklerimizle bile iletişime geçebileceğimizi iddia ediyor. Görüntü, mimik, jest ve sesleri sisteme yükleyerek oluşturulan avatarlar insanları sonsuza götürecek gibi duruyor. 'Live Forever' (Sonsuza Kadar) mottosuyla öne sürülen çalışmalara katılmak için yıllık 50 dolarlık bir ücret alınacağı söyleniyor.

Kaydedilen verilerin de Somnium adlı sunucularında saklanacak ve olası bir ölüm durumunda kaybedilen kişinin yakınlarının iletişim kurması için kullanılacak. Yakınını kaybeden insanların acısını unutturmak amacıyla geliştirilen bu çalışmayı sürdüren Somnium Space kurucusu Artur Sychov VICE dergisine yaptığı açıklamalarında , "Eğer ölürsem, insanlar bu sanal dünyaya girebilir ve benim sesime ve hareketlerime sahip olan avatarımla sohbet edebilir. Bu, belki de insanlara bir on dakika için yapay zekâ ile konuştuklarını unutturabilir." Sözlerine yer verdi.