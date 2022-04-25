Apple’dan ücretsiz onarım imkanı!

Apple, 2020 yılında piyasaya sunduğu Watch Series 6 ürünüyle takipçileri tarafından büyük beğeni toplamıştı. Ancak kullanıcıların büyük bir bölümü, aldıkları cihazda siyah ekran sorunu yaşadığını belirtti.

Özellikle 40mm'lik modelinde gerçekleşen bu sorun ekranın tamamen siyah olmasıyla kullanımı engelliyordu. Bu sorun için onarım programı başlatan Apple, ücretsiz bir şekilde hizmet sunacağını duyurdu.

Apple, bugün paylaştığı haberle ücretsiz onarım hizmeti kapsamında tamir ettirilecek ürünlerin tüm dünyadaki kullanıcılara sunduğunu duyurdu.

Nisan- Eylül 2021 tarihleri arasında üretilen ve ekranında kalıcı siyahlık olan kullanıcılar bu hizmetten yararlanabilecek. Hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar Apple Resmi sitesinden ürünün seri numarasıyla sorgulama yapabilir.