Riot Games’ten açıklama geldi: Valorant’ın Türk ajanında değişiklik yaptık çünkü…

Fade henüz tanıtılmadan önce birçok söylenti ve sızıntılarla birlikte büyük bir heyecan yarattı. Tanıtımının ardından gerek görüntü gerek kullandığı Türkçe kelimelerle oyuncuların beğenisini toplayan Fade'nin elleriyle yaptığı 'bozkurt işaretine' benzeyen işareti dikkatli kullanıcılar tarafından farkedildi. Ancak kısa bir süre sonra değiştirilen bu detay oyuncuları şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncuların beğenisine sunulan ilk Türk karakteri olan Fade, kullanıcılar tarafından severek oynanmaya başlandı. Karakterin elleriyle yaptığı 'bozkurt işareti'ne benzeyen hareketi Ermeni kullanıcılar tarafından şikayet edildiği iddialarıyla kaldırıldığı söylendi. Bu iddialara Riot Games Türkiye ekibinden Bahadır Güven bir açıklama getirerek durumun öyle olmadığını söyledi.

Oyuncular tarafından Twitter üzerinden #RiotBozkurtuGeriGetir etiketi açıldı ve gündeme girmeyi başardı. Etiketin gündem olmasından kısa bir süre sonra Riot Games Türkiye ekibinden Bahadır Güven açıklamasıyla kafalardaki soru işaretini kaldırdı. Güven attığı tweette;

'Herkese selamlar, Fade'in tasarımındaki değişiklikle ilgili yorumlarınızı gördük. Tasarım ekibinin bu hafta yaptığı tüm değişiklikler tamamen estetik kaygılarla yapılan son dakika "VFX/SFX" değişiklikleri ve hiçbiri topluluktan gelen yorumlara bağlı değil. Bu tarz son dakika değişiklikleri düzenli olarak yapılıyor ve 4.09 boyunca da devam edecek.' Açıklamasında bulundu