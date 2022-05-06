SpaceX Dragon kapsülü, Crew-3 astronotlarını güvenli bir şekilde Dünya’ya geri getirdi

Endurance kapsülü, büyük olasılıkla atmosfere girdikten sonra yaklaşık 3500 Fahrenheit sıcaklığa ulaştığı için kızılötesinde özellikle parlak görünüyor. Kurtarma ekibi, fırlatmadan kısa bir süre sonra NASA astronotları Kayla Barron, Raja Chari ve Tom Marshburn ile ESA astronotu Matthias Maurer'i kapsülden çıkardı. Bu astronotlar arasında tek kıdemli astronot olan Marshburn beşinci uzay yürüyüşünü tamamlamış oldu. Bu uçuş, diğer üçü için ilk ISS göreviydi ve Maurer, bir Dragon kapsülünde uçan yalnızca ikinci ESA astronotu oldu.

Mürettebat-3 astronotları yörüngede 177 gün geçirdi ve kalkışlarına bir patlama ile başladı. İstasyona vardıktan kısa bir süre sonra, ISS bir yörünge enkaz alanının yakınından tehlikeli bir şekilde geçti. Gemideki tüm astronotlar nakliye gemilerinde güvenlik aramak zorunda kaldılar. ABD Dışişleri Bakanlığı daha sonra enkazın ülkenin kendi uydularından birini yok eden bir Rus füze testinden geldiğini söyledi.

SpaceX'in ISS'ye yönelik bir sonraki insanlı görevinin, iki NASA astronotu, bir JAXA astronotu ve bir Rus kozmonotu ile Eylül ayında başlaması planlanıyor. Bu, Crew-4'ün Nisan ayında istasyona fırlatılmasından sonra şimdiye kadarki beşinci mürettebatlı NASA Ticari Mürettebat uçuşu olacak.