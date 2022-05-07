Cep dostu akıllı telefon: NOKIA C21 Plus

Yeni bir Samsung Galaxy S22 Ultra'ya 25.000 Lira üzerinde harcama yapmak tüylerinizi diken diken ediyorsa Nokia aradığınız her şeye sahip olabilir. Şu anda HMD Global'e ait olan ünlü Finlandiya merkezli akıllı telefon firması, tamamen yeni C21 Plus akıllı telefonunu piyasaya sürdü ve inanması oldukça zor bir fiyat için oldukça güçlü bir paket sunuyor.
6,5 inç HD+ ekran, büyük bir 4.000 mAh pil ve cebinizde uzun süre dayanmasına yardımcı olacak sağlam bir tasarımla birlikte Nokia, C21 serisinin toza ve kire dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Telefonunda fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar ise görüntülerin daha zengin ve ayrıntılı görünmesine yardımcı olmak için HDR teknolojisine sahip çift lensli bir arka kamera bulacaklar.
Minimum bloatware'e - bu, daha az önceden yüklenmiş uygulama anlamına gelir – ek olarak 32 GB dahili depolama alanı ile birlikte yüklemeyi seçtiğiniz uygulamalar ve içerik için yeterli alan olmasını sağlar.
Yurtdışında 99,99 £'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan NOKIA C21 Plus, henüz Türkiye satış fiyatını belirlemedi. Döviz kuru baz alınırsa 1,500-2,500 Lira arasında bir satışa sunacağı düşünülüyor.
İŞTE NOKIA C21 PLUS İÇİN TAM ÖZELLİKLER
EKRAN: 6.517 inç
ARKA KAMERA: 13 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensörlü çift lens
ÖN KAMERA: 5 megapiksel
BATARYA: 4000 mAh
DEPOLAMA: 32GB - 256GB'a genişletilebilir
İŞLEMCİ: Sekiz Çekirdekli 1.6GHz
İşletim Sistemi: Android™ 11 (Go sürümü)
EKSTRALAR: 4G, kulaklık bağlantı noktası, Parmak izi sensörü, yüz tanıma kilidi
GÜNCELLEMELER: 2 yıllık üç ayda bir güvenlik güncellemesi
Lansman hakkında konuşan HMD Global CEO'su Florian Seiche şunları söyledi: "C serisi tamamen tüketicileri kaliteli akıllı telefonlarla tanıştırmakla ilgili. Nokia C21 Plus, uygun fiyat seviyesinde tüketicilerin en büyük sıkıntılarını gidermek için tasarlandı; pil ömrü, telefonun saklama kapasitesi ve kamera kalitesi.