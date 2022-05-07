Cep dostu akıllı telefon: NOKIA C21 Plus

C21 serisi, arka panelinde bulunan parmak izi tarayıcısı ile daha hızlı ve güvenli bir deneyim sunarken aynı zamanda yüz tanıma özelliğini de sunuyor.

Android 11 (Go sürümü) yüklü bir şekilde gelen Nokia C21 Plus, daha akıcı ve daha az dağınık bir ara yüze sahip olacak.