Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknokulis Haberleri Instagram'a 'Repost' özelliği geliyor!
Giriş Tarihi: 25.5.2022 12:22

Instagram'a 'Repost' özelliği geliyor!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Instagram’a ’Repost’ özelliği geliyor!

Son dönemlerde yaptığı güncellemelerle kullanıcı deneyimini arttırmayı hedefleyen Instagram, 'Repost' özelliği üzerine çalıştığını duyurdu. Bu özellik bazı

Instagram'ın üzerinde çalıştığı repost özelliğinin ekran görüntüleri sızdırıldı. Platform paylaşımlarıyla dikkat çeken Alessandro Paluzzi, repost özelliğinin ayrı bir sekmede olacağını söyledi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yeni özelliğin görüntülerini paylaşan Paluzzi, paylaştığı ekran görüntüleriyle dikkat çekti.

Paylaşılan tweete göre repost tuşu paylaş menüsü altında yer alacak. Kullanıcıların repost'ları profilde görüntülenebilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram'a 'Repost' özelliği geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA