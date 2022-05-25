Instagram’a ’Repost’ özelliği geliyor!

Instagram'ın üzerinde çalıştığı repost özelliğinin ekran görüntüleri sızdırıldı. Platform paylaşımlarıyla dikkat çeken Alessandro Paluzzi, repost özelliğinin ayrı bir sekmede olacağını söyledi.
#Instagram keeps working on reposts 👀— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 21, 2022
ℹ️ Reposts will be saved in a separated tab on your profile pic.twitter.com/7bduidntwE
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yeni özelliğin görüntülerini paylaşan Paluzzi, paylaştığı ekran görüntüleriyle dikkat çekti.
#Instagram keeps working on reposts 👀— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 21, 2022
ℹ️ Reposts will be saved in a separated tab on your profile pic.twitter.com/7bduidntwE
Paylaşılan tweete göre repost tuşu paylaş menüsü altında yer alacak. Kullanıcıların repost'ları profilde görüntülenebilecek.
#Instagram continues to work on reposts 👀— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 23, 2022
ℹ️ Here is the new icon 👇🏻 pic.twitter.com/bn8lTpHDhY