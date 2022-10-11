Siber güvenlik hakkında yanlış bilinen doğrular

Hızla değişen dünya düzeninde hackerların dolandırıcılık şekilleri de aynı hızda değişiyor ve gelişiyor. Kimlik avı saldırılarının ve siber dolandırıcılığın yüzde 32 oranında artığını söyleyen Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu tür saldırılardan korunmak adına Siber Güvenlik Farkındalık Ayı'na özel yanlış bilinen güvenlik önlemleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Siber saldırılardan etkilenen kişi ve kurumların genellikle siber güvenlik konusunda yanlış bir bilinçle hareket ettiğini vurgulayan Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu doğru bilinen yanlışları şu şekilde sıraladı:

"İnternet kişiler için çalışmanın, öğrenmenin ve sosyalleşmenin ana kaynağı haline geldiğinden beri başta siber güvenlik olmak üzere pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu tür saldırılardan ve siber dolandırıcılıktan korunmak adına yanlış bilinen 4 siber güvenlik efsanesi bulunuyor.