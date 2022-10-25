iPad 2022 incelemesi

Tasarım
10. Nesil iPad, iPad Air ve iPad Pro ile neredeyse aynı görüntüye sahip. 10,9 inç Retina ekran, alüminyum kasa ve Touch ID parmak izi tarayıcısı artık cihazın yanında bulunan güç düğmesinde bulunuyor.
Cihaz kullanıcıya premium bir hissiyat veriyor. Apple çekiciliği arttırmak için iPad'i sarı, mavi, kırmızı gibi renklerle piyasaya sürüyor. Retina panelden açılan renklerle 500 nit parlaklık elde ediliyor. Bu özellikle birlikte güneşte bile net bir görüntü sağlanabiliyor. Ancak 120 Hz ekran hızının olmaması kullanıcının beklentisini karşılamıyor.
Hız ve batarya
Yeni iPad 2022, A15 Bionic çipe sahip. Bu çip, 2020 iPad Air'e güç vererek 9. Nesil modelden yaklaşık yüzde 20 daha hızlı hale getiriyor.
Ancak, çok fazla güce sahip olmasına rağmen göze çarpan bir sorun var. Apple, daha iyi çoklu görevler, geliştirilmiş mesajlaşma ve popüler Hava Durumu uygulamasının tabletlere tanıtılması gibi bir dizi kullanışlı güncellemeyi içeren iPadOS 16 güncellemesini yeni yayınladı.
Artık iPad'i, bu tabletleri biraz masaüstü bilgisayar gibi hissettiren Stage Manager adlı bir özellik aracılığıyla ikinci bir ekrana takma seçeneği de var. Ancak bu özellikler, Apple'ın yalnızca M1 ve M2 yongalarını destekleyen tabletlerde çalıştığı için A serisine sahip işlemcilerde çalışmıyor.
iPhone'un aksine, Apple hala kutuya bir şarj adaptörü bulunuyor.
Yeni kamera
Apple'ın diğer iPad'lerinin üst kısmında bulunan öne bakan lens, FaceTime yapmayı çok zorlaştırıyordu. Çünkü kameraya doğrudan bakmayı gerektiriyordu. Apple'dan gelen iyi hamleyle birlikte 12 megapiksellik tam 1080p snapper, kullanıcıları görüntülü görüşmelerde dolaşırken görünürde tutmak için otomatik olarak kaydıran ve yakınlaştıran Apple'ın akıllı Merkez Sahnesini alıyor.
Arka kasada ise, mükemmel fotoğraflar üreten ve hatta tam 4K çözünürlükte video çekebilen bir lens de var.
Güncellenmiş klavye kılıfı
iPad'lerinden dizüstü bilgisayar tarzı bir deneyim isteyenler için Apple, yeni bir Magic Keyboard Folio aksesuarı piyasaya sürdü. Bu akıllı kılıf bir izleme dörtgeni, qwerty klavye içerir ve sonunda tam bir işlev tuşu seti bulunur. Bu da tablete dokunmadan parlaklığı azaltabileceğiniz veya ses seviyesini artırabileceğiniz anlamına gelir.
Ayarlanabilir bir ayak dayanağı arkadan çıkar ve herhangi bir açıya ayarlanabilir. Bu Sihirli Klavyede, tabletin bağlantı noktası başka bir aksesuar tarafından kullanılırken şarj etmek için ekstra bir USB-C bağlantı noktası da bulunur
Apple Pencil
1. nesil Pencil'ın bir ucunda pilini yeniden doldurmak için iPad'in altına takılması gereken bir Lightning konektörü bulunuyor. Ancak yeni 2022 iPad artık bir USB-C bağlantı noktasıyla geliyor, bu da Kalemin sığmadığı anlamına geliyor!
Ekler
En yeni iPad 2022, USB-C üzerinden hızlı şarj ve tabletin üst kısmına ulaşması kolay speedy Touch ID parmak izi tarayıcısı gibi birçok güzel bonus özelliğe sahip. Apple, bu sensörle birden fazla parmağın çalışmasına izin veriyor. Böylece daha kolay kilit açma için iki elinizi de kaydedebilirsiniz.
Apple'ın sürükleyici Uzamsal Ses teknolojisiyle uyumlu çok iyi stereo hoparlörler de var ve Wi-Fi 6 yönlendiricisi olan herkes çok daha hızlı ve daha güvenilir indirmelerden yararlanabilecek.
Ayrıca, mesajlaşmayı iyileştirmeye yardımcı olan, ekstra e-posta özellikleri ekleyen, yeni Hava Durumu uygulamasını bu tabletlere tanıtan ve ekrandaki çoklu görevleri daha çok MacBook gibi hissettiren önceden yüklenmiş iPadOS 16 ile birlikte gelir.
Ne yazık ki, daha önce de belirttiğimiz gibi, çalışması için bir M1 veya M2 yongasına ihtiyaç duyduğundan, iPadOS 16'da Sahne Yöneticisinin ekran yansıtmasını kullanamazsınız.