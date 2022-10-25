iPad 2022 incelemesi

Hız ve batarya

Yeni iPad 2022, A15 Bionic çipe sahip. Bu çip, 2020 iPad Air'e güç vererek 9. Nesil modelden yaklaşık yüzde 20 daha hızlı hale getiriyor.

Ancak, çok fazla güce sahip olmasına rağmen göze çarpan bir sorun var. Apple, daha iyi çoklu görevler, geliştirilmiş mesajlaşma ve popüler Hava Durumu uygulamasının tabletlere tanıtılması gibi bir dizi kullanışlı güncellemeyi içeren iPadOS 16 güncellemesini yeni yayınladı.

Artık iPad'i, bu tabletleri biraz masaüstü bilgisayar gibi hissettiren Stage Manager adlı bir özellik aracılığıyla ikinci bir ekrana takma seçeneği de var. Ancak bu özellikler, Apple'ın yalnızca M1 ve M2 yongalarını destekleyen tabletlerde çalıştığı için A serisine sahip işlemcilerde çalışmıyor.

iPhone'un aksine, Apple hala kutuya bir şarj adaptörü bulunuyor.

