Apple, kareoke deneyimini evinize taşıyor!

iPhone, iPad, ve Apple TV 4K'nın desteklediği özellik bu ayın ilerleyen günlerinde kullanıcılarla buluşacak. İşte Apple Music Sing'in bazı özellikleri...

Ayarlanabilir vokaller: Bu özellikle birlikte kullanıcılar şarkıların vokal seviyesini belirleyebilecek. Orjinal sanatçının vokallerine eşlik eebilecek ve solist olarak şarkı söyleyebilecek.

Eş zamanlı şarkı sözleri: Kullanıcılar, bu özellikle birlikte şarkıların sözlerini görebilecek ve kelimelere eşlik edebilecek.

Geri vokaller: Aynı anda söylenen geri vokaller kullanıcıların daha kolay takip etmesini sağlayacak.

Düet imkanı: Düyet yapmanızı sağlayacak bu özellikle birlikte, kullanıcılar şarkılara kolaylıkla eşlik edebilecek.

Bu özelliklerle birlike Apple kullanıcıları karaoke deneyimini evlerinin salonunda yaşyacak.