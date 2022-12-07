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Giriş Tarihi: 7.12.2022 13:40 Son Güncelleme: 7.12.2022 13:57

Apple, kareoke deneyimini evinize taşıyor!

Apple, kareoke deneyimini evinize taşıyor!

Apple, çevrimiçi müzik flarformu olan Apple Music'e yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımaya devam ediyor. Kullanıcıların müzik dinlerken eğlenmelerini sağlayan Apple Music Sing, yeni özelliklerle kullanıcı karşısında işte özellikleri...

iPhone, iPad, ve Apple TV 4K'nın desteklediği özellik bu ayın ilerleyen günlerinde kullanıcılarla buluşacak. İşte Apple Music Sing'in bazı özellikleri...

Ayarlanabilir vokaller: Bu özellikle birlikte kullanıcılar şarkıların vokal seviyesini belirleyebilecek. Orjinal sanatçının vokallerine eşlik eebilecek ve solist olarak şarkı söyleyebilecek.

Eş zamanlı şarkı sözleri: Kullanıcılar, bu özellikle birlikte şarkıların sözlerini görebilecek ve kelimelere eşlik edebilecek.

Geri vokaller: Aynı anda söylenen geri vokaller kullanıcıların daha kolay takip etmesini sağlayacak.

Düet imkanı: Düyet yapmanızı sağlayacak bu özellikle birlikte, kullanıcılar şarkılara kolaylıkla eşlik edebilecek.

Bu özelliklerle birlike Apple kullanıcıları karaoke deneyimini evlerinin salonunda yaşyacak.

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Apple, kareoke deneyimini evinize taşıyor!
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