2023 yılında siber güvenlik tehditleri artacak!

- 2023'te bir taraftan siyasi motivasyonlu siber saldırılar ile tıbbi ve kişisel verileri ele geçirmeye çalışacak fidye yazılım gruplarının faaliyetlerinin artacağı, bir taraftan da küresel yarı iletken krizi nedeniyle siber güvenlik konusunda büyük değişikliklerin olacağı belirtildi - Uzmanlar, kamu hizmeti sağlayıcılarından da veri sızıntıları bekliyor

Kaspersky, siber güvenlik uzmanları ve uluslararası üne sahip siber güvenlik kuruluşları tarafından hazırlanan "Siber Güvenlik Tehditleri: 2023'te Bizi Neler Bekliyor?" raporundan bazı alıntıları paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları, 2006'dan beri her yıl, küresel şirketlerin gelecekteki olası siber güvenlik tehditlerine karşı güçlü bir savunma oluşturmasına yardımcı olan Kaspersky Güvenlik Bülteni (KNOB) için öngörülerini derliyor.

Kaspersky, bu yıl da dünya çapında üne sahip siber güvenlik uzmanlarını sektör, iş dünyası ve son kullanıcıları siber güvenlik konusunda nelerin beklediğine dair düşüncelerini paylaşmaya davet etti. Katkıda bulunanlar arasında hükümet, uluslararası, kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri ile STK'lerin yanı sıra akademik ve teknik toplulukların (Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Siber Güvenlik Konseyi, FIRST, Lahey Stratejik Araştırmalar Merkezi, ICRC ve diğerleri) üyeleri yer alıyor.

Uzmanların içgörüleri, ortak ve güvenli gelecek üzerinde belirgin etkiye sahip olacak yeni eğilimler hakkında bir bakış açısı oluşturmaya yardımcı oluyor.

2023'te bir taraftan siyasi motivasyonlu siber saldırılar ile tıbbi ve kişisel verileri ele geçirmeye çalışacak fidye yazılım gruplarının faaliyetlerinin arttığı, bir taraftan da küresel yarı iletken krizi nedeniyle siber güvenlik konusunda büyük değişikliklerin olacağı gözlemlenecek. Uzmanlar, kamu hizmeti sağlayıcılarından da veri sızıntıları bekliyor.

Birçok uzman, mevcut jeopolitik durumun, özellikle de silahlı çatışmaların, siber güvenlik üzerinde büyük bir etkisi olacağı konusunda hemfikir. Sivil topluma ait veriler, cihazlar ve ağlar (devletlere ait hizmetler, kritik altyapı veya şirketler gibi) savaş hukukunun ihlal edilmesi pahasına kasıtlı olarak kesintiye uğratılma veya zarar görme riski taşıyor. Bu sebeple şirketler ve son kullanıcıların, verilerini, kişisel bilgilerini veya mali durumlarını korurken, mevcut durumu da göz önüne almaları gerekiyor.

Uzmanlar, öngörülerinde, kurumsal siber güvenliği etkileyecek küresel yarı iletken krizi ile ilgili endişelerini dile getiriyor. Birçok şirket giderek daha fazla bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyarken sunucular, iş istasyonları, ağ donanımları ve benzeri ekipman fiyatları artmaya devam ediyor. Eğitim ve sağlık sektörlerine yönelik saldırıların artması muhtemel. Tıpkı sektör liderlerine, özellikle hassas veriler, en üst düzey uzmanlık alanları ve ileri teknolojiler gibi konulara dair kritik bilgileri elinde tutanlara yönelik hedefli saldırılardaki artış beklentisi gibi...

Rapora katkıda bulunanlara göre, fidye yazılımları işletmelere yönelik en büyük tehditler arasında kalmaya devam edecek ve endişeler sadece bu saldırılardan korunmak değil, aynı zamanda güvenlik çözümlerini uygun fiyatlı hale getirmekle de ilgili.

Uzmanların görüşleri, modern siber güvenliğin karmaşıklığının üzerinde dururken, endüstrilerin, bireylerin ve ülkelerin maruz kaldığı siber tehditlerle mücadele etmek için farklı kuruluşlar arasında güçlü bir iş birliğine duyulan ihtiyacı da vurguluyor.