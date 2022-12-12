Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknokulis Haberleri Twitter, ücretli "mavi tik" hizmetini yeniden sunuyor!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:55

Twitter, ücretli "mavi tik" hizmetini yeniden sunuyor!

AA
Twitter, ücretli mavi tik hizmetini yeniden sunuyor!

Geçtiğimiz günlerde "Twitter Blue" abonelerine özel aylık 8 dolar karşılığında mavi tik hizmeti vereceğini duyuran Twitter, artan "mavi tikli bot" kullanıcıları sebebiyle bu hizmete bir süre ara verdi. Bugün fiyattaki bir yapılanmayla hizmeti tekrar sunacağını duyuran Twitter, kimlik hırsızlığına engel koymak istiyor.

Sosyal medya platformu Twitter, ücretli "mavi tik" statüsünü bugün yeniden başlatıyor.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirket "mavi onay rozeti" statüsünü bugünden itibaren abonelerin hizmetine yeniden sunacak

Bu statü için web kullanıcılarından 8 dolar, Apple IOS kullanıcılarından 11 dolar aylık abonelik ücreti alınacak.

Ücretli aboneler, kullanıcı adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecek ancak onay süreci sonuçlanıncaya kadar "mavi tik" işareti geçici olarak hesaptan kaldırılacak.

Twitter ayrıca gelecek günlerde, "resmi" onay rozetini, işletme hesapları için altın renkle, devlet ve çok taraflı hesaplar için gri onay işaretiyle değiştireceğini duyurdu.

Şirket, kasım ayında, kimlik hırsızlığı ihtimali nedeniyle onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasının yeniden başlatılmasını ertelediğini açıklamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Twitter, ücretli "mavi tik" hizmetini yeniden sunuyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA