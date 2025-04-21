Yapay zekaya kibar davranmanın maliyeti ağır oldu! Meğer ’teşekkür ederim’ ve ’lütfen’ demek...

Sosyal medyada bir kullanıcının yönelttiği soru üzerine yapay zekalara karşı kibar olmanın maliyeti gündeme geldi.
Kullanıcı paylaşımında, "İnsanların modellerine "lütfen" ve "teşekkür ederim" demesinden dolayı OpenAI'nin elektrik maliyetlerinde ne kadar para kaybettiğini merak ediyorum" dedi.
MALİYETİNE RAĞMEN DESTEKLEDİ
Dikkat çekici olan, OpenAI'nin böylesine küçük bir jest için yüklü bir miktar ödemesine rağmen, Altman kullanıcıların bunu yapmayı bırakmaları gerektiğini belirtmedi. Aslında, bunun "iyi harcanmış" bir miktar olduğunu belirtti. Peki neden?
Bir AI sohbet robotuna nezaket göstermek gereksiz görünse de, bazı tasarımcılar bunun aslında oldukça değerli olduğunu savunuyor.
Microsoft'ta tasarım yöneticisi olan Kurtis Beavers'a göre, iyi tavırlar sergilemek "saygılı, işbirlikçi çıktılar üretmeye yardımcı oluyor."
"Nazik bir dil kullanmak yanıt için bir ton belirliyor" diyerek, AI ile nasıl konuştuğumuzun onun nasıl yanıt vereceğini şekillendirebileceğini öne sürüyor.
Yapay zekayı gerçekten zeki olarak görmektense, onu son derece gelişmiş bir tahmin aracı olarak düşünmek daha doğru olabilir, tıpkı mobil cihazınızın yazıları otomatik tamamlama özelliği gibi yanıtlar üretme yeteneğine sahip.
Uzmanların belirttiği gibi, "Yapay zekaya nezakete saygı gösterildiğinde, nezaketle karşılık verme olasılığı daha yüksektir."
PEKİ NEDEN İNSANLAR YAPAY ZEKAYA "LÜTFEN" VE "TEŞEKKÜR EDERİM" DERLER?
2024'te yapılan bir anket, katılımcıların %67'sinin yapay zeka sohbet robotlarına karşı nazik davrandığını ortaya koydu.
Bunların %55'i bunu "doğru şey olduğu için" yaptıklarını söylerken, %12'si 'bir yapay zeka ayaklanması durumunda algoritmayı karşılarına almamak için' bunu yaptığını söyledi.