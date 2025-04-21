Yapay zekaya kibar davranmanın maliyeti ağır oldu! Meğer ’teşekkür ederim’ ve ’lütfen’ demek...

Buna karşılık, OpenAI CEO'su Sam Altman, bunun şirkete "on milyonlarca dolara" mal olduğunu söyledi. Ancak bu paranın "iyi harcandığını" da sözlerine ekledi.

Dahası, gerçek maliyetin bu rakamdan bile daha fazla olabileceğini ima ederek "Asla bilemeyiz" dedi.